Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

D. Trumpas nurodė išslaptinti duomenis apie seniai dingusią garsią JAV aviatorę

2025 m. rugsėjo 27 d. 15:57
JAV prezidentas Donaldas Trumpas nurodė paskelbti dokumentus apie žinomą JAV aviatorę Amelia Earhart, dingusią be žinios prieš 88 metus.
Daugiau nuotraukų (1)
„Nurodžiau savo administracijai išslaptinti iš paskelbti visą archyvinę medžiagą apie Amelią Earhart, jos paskutinę kelionę ir viską kitą apie ją“, – D. Trumpas penktadienį pareiškė savo socialinėje platformoje „Truth Social“.
Prezidentas minėjo, kad seniai dingusios aviatorės istorija vis dar labai domina milijonus žmonių
Jos lėktuvas be pėdsakų dingo virš Ramiojo vandenyno 1937 m., kai ji bandė apskristi aplink pasaulį. Jos kūnas taip ir nebuvo surastas.
Šį skrydį ir A. Earhart likimą gaubia daugybė mitų ir sąmokslo teorijų. Tačiau tarp istorikų vyrauja nuomonė, kad lėktuvas greičiausiai sudužo, o 39-erių metų aviatorė žuvo.
1928 m. A. Earhart tapo pirmąja moterimi perskridusia Atlanto vandenyną, nors tuo metu ji buvo keleivė, o kartu skrido pilotas ir mechanikas.
1932 m. ji tapo pirmąja moterimi, kuri viena perskrido Atlanto vandenyną. Tada ji pati pilotavo lėktuvą, o po kelionės išgarsėjo.
Amelia EarhartJAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.