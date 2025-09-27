Diplomatija su Europa nepavyko: Iranas atšaukia savo ambasadorius

Irano valstybinė naujienų agentūra ISNA išplatino Užsienio reikalų ministerijos pareiškimą, kuriame teigiama, kad Irano ambasadoriai Berlyne, Paryžiuje ir Londone atšaukiami į Teheraną konsultacijoms dėl „neatsakingo“ šių trijų valstybių sprendimo vėl taikyti JT Saugumo Tarybos rezoliucijas.
JT sankcijos bus vėl taikomos Vokietijos, Prancūzijos ir JK sprendimu po to, kai žlugo diplomatinės pastangos rasti sprendimą dėl kontraversiškos Irano branduolinės programos.
Pagrindinis Europos valstybių reikalavimas siekiant diplomatinio sprendimo buvo derybų su Jungtinėmis Valstijomis atnaujinimas ir Tarptautinės Atominės Energijos Agentūros (TATENA) inspekcijos Irane, tačiau Teheranas tokį pasiūlymą atmetė.
Irano prezidentas Masoudas Pezeshkianas šeštadienį pareiškė, kad JAV pareikalavo, jog jo šalis atiduotų visą prisodrintą uraną mainais į sankcijų atidėjimą trims mėnesiams. Anot prezidento, toks pasiūlymas yra nepriimtinas.
Kaip pranešta anksčiau, Kinija ir Rusija pristatė rezoliuciją, kad sankcijos Iranui būtų nukeltos pusei metų, bet tokiam pasiūlymui nepritarta, nes jį palaikė tik 4 iš 15 JT Saugumo Tarybos narių.
Sankcijoms vėl įsigaliojus, jos apimtų ginklų embargą, draudimą sodrinti uraną, draudimą vystyti balistines raketas galinčias nešti branduolinį ginklą, užsienyje esančio turto įšaldymą, draudimą Irano pareigūnams keliauti ir leidimą kitoms šalims tikrinti Irano avialinijų „Iran Air“ lėktuvus ir „Iran Shipping Lines“ laivus.
Iranas neigia norintis pasigaminti branduolinį ginklą ir aiškina vystantis civilinę atominės energijos programą. Tačiau kitos valstybės tokiais teiginiais abejoja. 2025 m. birželį JAV ir Izraelis subombardavo kelis Irano branduolinius objektus.