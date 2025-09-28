Lrytas Premium prenumerata tik
„Ryanair“ skrydis virto chaosu – keleiviai ėmė grūsti pasus į burną

2025 m. rugsėjo 28 d. 12:30
Istorijos apie absurdišką elgesį lėktuvuose skamba vis dažniau. Aviakompanijos ir IATA duomenys patvirtina, kad incidentų su taisyklių laužytojais daugėja.
Štai „Ryanair“ lėktuvo keleiviams skrydis iš Milano į Londoną virto tikru košmaru. Iš pradžių kelionė prasidėjo ramiai. Vos užgesus diržų ženklams, pora vyrų ėmė elgtis taip, kad aplinkiniai apstulbo.
Tačiau praėjus keliolikai minučių nuo pakilimo, du vyrai ėmė naikinti, netgi ryti, savo pasus, sukeldami paniką ir priversdami orlaivį leistis Prancūzijoje.
Vienas plėšė savo paso puslapius ir kišo juos į burną. Kitas mėgino dokumentą nuleisti unitaze.
„Lėktuvas pakilo ir po 15–20 minučių, kai užgeso diržų signalas, priekyje įvyko kažkas labai keisto“, – teigė „Daily Star“ cituotas liudininkas. Priartėjus stiuardesėms įtampa staigiai išaugo.
Viena įgulos narė per garsiakalbį informavo apie situaciją, o tai dar labiau sujaukė tvarką.
„Tai buvo baisiausios 15 mano gyvenimo minučių“, – pridūrė kitas keleivis.
Kapitonas nutraukė reisą ir nukreipė lėktuvą į Paryžių. Procedūra truko apie dvi valandas ir apėmė pilną bagažo patikrą, pasakojo liudininkai.
Po nusileidimo į orlaivį įžengė Prancūzijos policija ir sulaikė abu vyrus. Tik jiems išvedus, lėktuvas galėjo tęsti kelionę į Londono Stanstedo oro uostą.
Įvykio liudininkai gyrė „Ryanair“ įgulą už profesionalumą ir ramybę sudėtingomis aplinkybėmis. Po pakartotinio pakilimo ekipažas dalijo gėrimus, stengdamasis nuraminti keleivius.
„Buvo tikrai įtempta, bet „Ryanair“ susitvarkė puikiai. Tiesiog džiaugiuosi, kad nusileidau“, – džiaugėsi trečias keleivis.
