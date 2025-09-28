Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
B. Netanyahu: Izraelis svarsto galimybę leisti „Hamas“ vadams saugiai išvykti

2025 m. rugsėjo 28 d. 23:40
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu svarsto galimybę tam tikromis sąlygomis suteikti galimybę Gazos Ruože esantiems Palestinos islamistų judėjimo „Hamas“ lyderiams saugiai išvykti į užsienį.
„Jei, pavyzdžiui, „Hamas“ vadai bus išvežami iš šalies, taip, jei jie baigs karą, paleis visus įkaitus, mes juos išleisime“, – duodamas interviu JAV transliuotojui „Fox News“ sakė jis.
Jis pareiškė, kad apie tai jau buvo paskelbęs pirmiau, tačiau dabar tokią galimybę reikia nuodugniau aptarti diskusijose dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo rengiamo naujo Gazos Ruožo plano. Šis planas dar nebaigtas rengti ir jo vyriausybė jį vis dar derina su D. Trumpo komanda.
B. Netanyahu pirmadienį Baltuosiuose rūmuose susitiks su D. Trumpu. Žiniasklaidos teigimu, D. Trumpo rengiamame 21 punkto plane numatyta mainais į šimtus Izraelyje laikomų palestiniečių nedelsiant paleisti likusius 20 Gazoje esančių įkaitų ir iš apgulto pakrantės ruožo išvesti Izraelio kariuomenę.
Pranešimuose teigiama, kad „Hamas“ nebedalyvaus valdant Gazos Ruožą, o Izraeliui nebus leidžiama aneksuoti šios teritorijos. Vietoje to Gazos Ruožą valdys laikinoji vyriausybė.
B. Netanyahu pareiškė, kad tikisi, jog D. Trumpo planas gali būti įgyvendintas: „Mes norime išlaisvinti savo įkaitus.
Norime atsikratyti „Hamas“ valdžios, nuginkluoti juos, demilitarizuoti Gazos Ruožą ir sukurti naują ateitį tiek Gazos gyventojams, tiek izraeliečiams, tiek visam regionui“.
