Čekijos prezidento skrydis „Ryanair“ sprogdina socialinius tinklus

Pasak prezidento atstovo Vojtecho Šeligos, P. Pavelas Jungtinėje Karalystėje buvo privačioje kelionėje. Tai ne pirmas kartas, kai valstybės vadovas renkasi komercinį reisą.
Prezidentą pastebėję keleiviai nufilmavo, kaip jis lipa į lėktuvą. Prezidentas vilkėjo kostiumą, šalia – apsaugininkas, o aplinkui paprasti keleiviai be jokio išskirtinio aptarnavimo.
Kaip pastebėjo keleiviai, šalies lyderiui nebuvo suteikta jokia pirmenybė ar specialios procedūros.
„Ryanair“ yra pigių skrydžių bendrovė, garsėjanti mažomis kainomis komforto sąskaita. P. Pavelas ne kartą pabrėžė, kad prabangos nesivaiko, rašo čekų naujienų portalas „Blesk Zprávy“.
Sausį jis panašiai nustebino „Smartwings“ lėktuvo keleivius, kai skrido atostogų. Tuomet VIP paslaugų taip pat nebuvo – vienintelis skirtumas, kad jam kava buvo paduota puodelyje, o ne vienkartiniame indelyje.
Praėjusią savaitę P. Pavelas daugiausia laiko praleido JAV, kur pasisakė JT Generalinėje Asamblėjoje ir Saugumo Taryboje. Jis taip pat dalyvavo čekų UNICEF parodos atidaryme Niujorke ir skaitė pranešimą Harvardo universitete.
Į Jungtinę Karalystę P. Pavelas užsuko po vizito JAV.
„Prezidentas buvo trumpoje privačioje kelionėje į Jungtinę Karalystę, kelionės išlaidas apmokėjo pats“, – patikino jo atstovas V. Šeliga.