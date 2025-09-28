Cirko žiūrovai tapo kraupios nelaimės liudininkais: priešais akis žuvo artistė

Nelaimė įvyko šeštadienio popietę. Pasirodymą stebėjo beveik 100 žmonių, tarp jų – daug šeimų su vaikais. Policijos atstovas negalėjo nurodyti nei cirko artistės amžiaus, nei tautybės.
Po mirtino incidento daug žmonių paliko cirko palapinę ir išvyko namo. Policijos atstovas pabrėžė, kad jie turėtų kreiptis į pagalbos liniją. Nes pirmiausiai vaikams būtina gauti pagalbą, kol neišsivystė trauma.
Pirminiais policijos duomenimis, incidentas įvardijamas kaip nelaimingas atsitikimas darbe. Šiuo metu nėra jokių požymių, kad su nelaime būtų susiję kiti asmenys. Tai ir mažai tikėtina, nes artistai paprastai yra patys atsakingi už savo prietaisus.