Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisĮvykiai

Cirko žiūrovai tapo kraupios nelaimės liudininkais: priešais akis žuvo artistė

2025 m. rugsėjo 28 d. 14:00
Vokietijos Saksonijos žemės Bauceno mieste per cirko pasirodymą žuvo artistė. Moteris nukrito nuo trapecijos iš maždaug penkių metrų aukščio ir mirė dar incidento vietoje, pranešė policijos atstovas.
Daugiau nuotraukų (3)
Nelaimė įvyko šeštadienio popietę. Pasirodymą stebėjo beveik 100 žmonių, tarp jų – daug šeimų su vaikais. Policijos atstovas negalėjo nurodyti nei cirko artistės amžiaus, nei tautybės.
Po mirtino incidento daug žmonių paliko cirko palapinę ir išvyko namo. Policijos atstovas pabrėžė, kad jie turėtų kreiptis į pagalbos liniją. Nes pirmiausiai vaikams būtina gauti pagalbą, kol neišsivystė trauma.
Pirminiais policijos duomenimis, incidentas įvardijamas kaip nelaimingas atsitikimas darbe. Šiuo metu nėra jokių požymių, kad su nelaime būtų susiję kiti asmenys. Tai ir mažai tikėtina, nes artistai paprastai yra patys atsakingi už savo prietaisus.
VokietijaCirkas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.