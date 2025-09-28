Moldovoje vyksta svarbūs parlamento rinkimai

M. Sandu šiuos parlamento rinkimus pavadino „svarbiausiais Moldovos istorijoje“. Ji kaltina Maskvą smarkiai kišantis į rinkimus ir tam skiriant šimtus milijonų eurų. Ir Europos Komisija kalbėjo apie „beprecedentę Rusijos dezinformacijos kampaniją“. Maskva kaltinimus neigia. Penktadienį Moldovos rinkimų komisija dėl finansinių pažeidimų pašalino iš rinkimų dvi prorusiškas partijas.
2,4 mln. gyventojų turinti buvusi sovietinė respublika Moldova, kuri nuo 2024 m. oficialiai derasi dėl stojimo į ES, ir toliau laikoma viena skurdžiausių Europos šalių, tarp žmonių auga nepasitenkinimas. Opozicinis „Patriotinis blokas“ kaltina valdančiąją partiją kad ši, nutraukusi santykius su Maskva, pablogino ekonominę padėtį ir išaugino dujų kainas.
Rinkimų baigčiai labai svarbus ir rinkėjų aktyvumas, ypač – užsienyje gyvenančių moldavų, kurių dauguma nusiteikę proeuropietiškai, bei separatistiniame Uždniestrės regione, kur, anot ekspertų, vyrauja prorusiška stovykla.
Dėl 101 mandato parlamente kovoja apie 20 politinių partijų, taip pat keli nepriklausomi kandidatai.