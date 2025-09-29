Įkaitų šeimos išsiuntė laišką D. Trumpui prieš susitikimą su B. Netanyahu

„Prašome, pone Prezidente, nesustokite. Mums jūsų reikia. 48 mūsų artimiesiems – mūsų tėvams, broliams, vaikams – jūsų reikia. Mums reikia, kad mūsų mylimi žmonės grįžtų namo“, – rašoma laiške, kaip pranešė Įkaitų ir dingusiųjų šeimų forumas.
Izraelio vyriausybė mano, kad 20 iš 48 įkaitų tebėra gyvi. Pasak žiniasklaidos, D. Trumpas ketina pateikti B. Netanyahu 21 punkto planą, kaip užbaigti kovas.
Šiame plane, kaip teigiama, numatyta nedelsiant paleisti likusius „Hamas“ įkaitus mainais į šimtus palestiniečių kalinių, taip pat išvesti Izraelio kariuomenę iš pakrantės teritorijos.
Palestiniečių kovotojų organizacijai „Hamas“ neturi tekti joks vaidmuo būsimojoje Gazos Ruožo administracijoje, o Izraeliui taip pat neleidžiama aneksuoti šios teritorijos. Vietoj to pakrantės ruožą turi valdyti laikinoji vyriausybė.
Ultradešinieji koalicijos partneriai ir žydų gyvenviečių atstovai prieš susitikimą padidino spaudimą Izraelio ministrui pirmininkui. Jie ragina B. Netanyahu aneksuoti okupuoto Vakarų Kranto dalis ir nebaigti karo Gazos Ruože be visiško „Hamas“ pralaimėjimo, pranešė „The Times of Israel“.
Laiške šeimos prašo D. Trumpo „tvirtai pasipriešinti bet kokiems bandymams sabotuoti Jūsų pateiktą susitarimą“.
„Jūsų dvigubas dėmesys karo užbaigimui ir visų 48 įkaitų pargabenimui namo yra ryškus kontrastas šiuo metu Izraelio vykdomam išplėstiniam karui. Norime padėkoti Jums už tai, kad drąsiai laikotės savo įsitikinimų nepaisydami šio kontrasto“, – rašoma jame.
