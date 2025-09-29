Iš V. Orbano – pareiškimas dėl virš Ukrainos pasirodžiusių Vengrijos dronų

V. Orbanas yra aršiausias Ukrainos kritikas Europos Sąjungoje, nesutinkantis siųsti karinę pagalbą šaliai, kad ši galėtų atremti Rusijos invaziją.
Vengrija taip pat trukdo sugriežtinti sankcijas Maskvai ir kliudo Kijevui įstoti į ES.
Šios nacionalistinių pažiūrų lyderio remarkos nuskambėjo po to, kai Ukraina apkaltino Vengriją, neva keletas pastarosios bepiločių orlaivių pažeidė jos oro erdvę ir bandė šnipinėti jos pasienio rajonus, o tai sukėlė dar didesnę įtampą abiejų kaimynių santykiuose.
Kyjivo teigimu, penktadienio rytą buvo pastebėti žvalgybiniai dronai, du kartus kirtę Ukrainos sieną ir iš Vengrijos įskridę į vakarinį Užkarpatės regioną.
„Ukraina kariauja ne su Vengrija, o su Rusija. Todėl ji turėtų nerimauti dėl dronų prie jos rytinės sienos, nes čia – NATO šalys“, – jo partijos atstovo spaudai socialiniuose tinkluose surengtoje tinklalaidėje dėstė Vengrijos premjeras.
„Ukrainos užnugaris yra saugus. Niekas nesiruošia jos iš ten pulti.“
V. Orbanas pareiškė, kad šis klausimas yra „apgaulė“ ir „neturi jokios reikšmės“, pabrėždamas, kad Vengrijos gynybos ministras paneigė, jog Vengrijos dronai buvo įskridę į Ukrainos oro erdvę.
„Bet tarkime, kad jie ten įskrido kelis metrus. Kas iš to? Ukraina nėra nepriklausoma šalis. Ukraina nėra suvereni šalis“, – postringavo jis.
„Ukraina laikosi tik mūsų pastangomis. Ji laikosi Vakarų pastangomis. Mes duodame jiems ginklų. Ukraina neturėtų elgtis taip, tarsi būtų suvereni valstybė.“
Praėjus kelioms dienoms po karo pradžios 2022 m. Ukraina pateikė paraišką įstoti į 27 šalių bloką, tačiau dėl V. Orbano veto jos derybos dėl narystės įstrigo.
Vengrija teigia, kad Ukrainos prisijungimas prie bloko keltų pavojų saugumui ir kad, kol joje vyksta karas, ES dėl to gali būti įtraukta į konfliktą su Rusija.
Ukrainos teigimu, tokie nuogąstavimai neturi pagrindo.
VengrijaUkrainaViktoras Orbanas
Rodyti daugiau žymių