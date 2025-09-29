Kruvinos šaudynės JAV bažnyčioje: žuvo keturi žmonės

Tyrėjai teigė, kad dvi aukos žuvo nuo šūvių mažame JAV Grand Blanko miestelyje, o apie kitas dvi daugiau informacijos nepateikė. Įtariamasis 40 metų vyras irgi negyvas, pranešė valdžios atstovai, dar keli žmonės buvo sužeisti.
Pranešta, kad incidentas įvyko per pamaldas mormonų bažnyčioje, jose dalyvavo šimtai žmonių. Policija mano, kad įtariamasis tyčia automobiliu taranavo bažnyčios įėjimą ir pradėjo šaudyti.
Per išpuolį taip pat kilo gaisras, policijos manymu, jį tyčia sukėlė užpuolikas. Pareigūnų teigimu, gaisras jau užgesintas. Anksčiau vietos šerifas pranešė, kad liepsnos buvo apėmusios visą bažnyčią. Televizijos reportažuose buvo matyti iš pastato kylantys tiršti dūmai. Policija įtaria, kad kai kurie žmonės nesugebėjo ištrūkti iš bažnyčios, tad aukų gali būti daugiau.
„Atrodo, kad tai dar vienas tikslinis išpuolis prieš krikščionis Jungtinėse Amerikos Valstijose“, – savo platformoje „Truth Social“ parašė JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
Išpuolis įvyko praėjus vos kelioms savaitėms po šaudymo per pamaldas mokyklos bažnyčioje Mineapolyje, Minesotoje, rugpjūtį. Asmuo šaudė pro bažnyčios langus, žuvo du 8 ir 10 metų vaikai, dar keli žmonės buvo sužeisti.
Vėliau Federalinis tyrimų biuras išpuolį priskyrė neapykantos nusikaltimams, minėjo įtariamojo antireliginius ir antikatalikiškus pareiškimus. Pasak prokurorų, įtariamasis pareiškė neapykantą žydams, juodaodžiams ir meksikiečiams.
JAV viceprezidentas J. D. Vance'as sakė, kad federalinė vyriausybė atidžiai stebi padėtį Mičigane. Socialinės žiniasklaidos platformoje X jis paragino melstis už aukas, taip pat ir JAV generalinė prokurorė Pam Bondi. Smurtą maldos namuose ji pavadino šiurpiu.
Išpuolį pasmerkė Mičigano gubernatorė Gretchen Whitmer. „Smurtas bet kur, ypač maldos namuose, yra nepriimtinas“, – parašė ji socialiniame tinkle X, taip pat padėkojo gelbėjimo tarnybų darbuotojams už greitus veiksmus.
Policija gavo įtariamojo gyvenamosios vietos kratos orderį ir stengiasi nustatyti nusikaltimo motyvą. Tyrimui padeda 100 FTB pareigūnų. Tyrėjai tikisi surinkti daugybę liudytojų parodymų, nes bažnyčioje buvo daug žmonių.
JAVMičigano valstijašaudynės
Rodyti daugiau žymių