Pasaulis

Neįtikėtina sėkmė: palto kišenėje rastas pamirštas bilietas atnešė virš 15 mln. eurų

2025 m. rugsėjo 29 d. 19:44
Vienas Vokietijos gyventojas laimėjo 15,3 mln. eurų, kai palto kišenėje rado prieš pusmetį pirktą ir pamirštą loterijos bilietą.
Frankfurto rajone gyvenantis šeimos žmogus visą pavasarį ir vasarą nė neįtarė kažką laimėjęs, nors visur buvo iškabinti plakatai, kuriuose laimėtojo buvo prašoma atsiliepti, pirmadienį pranešė bendrovė „Lotto Hessen“.
Tačiau orams Vokietijoje vėstant, vyriškiui prireikė palto, kurį paskutinį kartą dėvėjo kovą – jį apsivilkęs kišenėje ir rado laimingąjį bilietą.
„Bilietą sulankstytą vidinėje striukės kišenėje vėl radau tik savaitgalį“, – bendrovės „Lotto Hessen“ išplatintame pranešime cituojamas vyras, kurio tapatybė nenurodoma.
„Kai telefone patikrinau skaičius ir pamačiau laimėjimo sumą, buvau visiškai šokiruotas – laimė, kad sėdėjau, nes kitaip man būtų pakirtę kelius.“
Vyras net buvo girdėjęs apie laimingojo laimėtojo paieškas.
„Anuomet apie tai išgirdau per radiją ir pagalvojau: „Koks kvailas gali būti žmogus, kad neatsiimtų laimėjimo?“, – sakė jis. – Man nė į galvą neatėjo, kad žmogus, kurio ieškojo, galiu būti aš.“
Paklaustas, ką ketina daryti su laimėjimu, vyras atsakė, kad pirmiausia nusipirks naują sofą į svetainę.
Be to, jis ir jo žmona planavo didžiąją dalį pinigų panaudoti savo vaikams išlaikyti, sakė jis.
Abu sutuoktiniai prisiekė apie laimėtą sumą niekam nepasakoti.
Vokietija loterijos bilietas laimėjimas

