„Istorinė diena“: D. Trumpas ir B. Netanyahu sutarė dėl naujo taikos Gazos Ruože plano

Plane siūloma nedelsiant nutraukti karines operacijas, o „Hamas“ paleisti 20 gyvų Izraelio įkaitų ir daugiau nei dviejų dešimčių įkaitų, kurie, kaip manoma, yra mirę, palaikus mainais į šimtus sulaikytų Gazos gyventojų. Tai turi būti padaryta per 72 valandas.
Su paliaubų derybomis susipažinęs palestiniečių šaltinis BBC sakė, kad „Hamas“ pareigūnams buvo pateiktas Baltųjų rūmų 20 punktų pasiūlymas.
Jame reikalaujama, kad „Hamas“ nedalyvautų Gazos Ruože valdyme ir paliekamos atviros durys galutinei Palestinos valstybei.
Kalbėdamas spaudos konferencijoje po derybų Baltuosiuose rūmuose, D.Trumpas šį planą pavadino „istorine taikos diena“.
Jis pabrėžė sakė, kad B.Netanyahu turės JAV paramą, kad „užbaigtų „Hamas“ grėsmės naikinimo darbą“, jei „Hamas“ nesutiks su planu.
B.Netanyahu atsakė, kad Izraelis „užbaigs darbą“, jeigu „Hamas“ atmes planą arba jo nevykdys.
Palestinos administracija, valdanti Izraelio okupuotą Vakarų Krantą, JAV prezidento pastangas pavadino „nuoširdžiomis ir ryžtingomis“.
Pareiškėja, kurią paskelbė jos naujienų agentūra WAFA, teigė, kad „atnaujina bendrą įsipareigojimą bendradarbiauti su JAV, regiono valstybėmis ir partneriais“, siekiant nutraukti karą Gazos Ruože, užtikrinti pakankamą humanitarinės pagalbos tiekimą į Gazą ir paleisti įkaitus bei kalinius.
Bendrame pareiškime Jungtinių Arabų Emyratų, Saudo Arabijos, Kataro, Egipto, Jordanijos, Turkijos, Indonezijos ir Pakistano užsienio reikalų ministrai teigė, kad sveikina D.Trumpo „vadovavimą ir nuoširdžias pastangas nutraukti karą Gazoje“.
Jie teigė esantys pasirengę bendradarbiauti su JAV, kad būtų baigtas rengti ir įgyvendintas susitarimas, kuris, jų teigimu, turėtų lemti „dviejų valstybių sprendimą, pagal kurį Gaza būtų visiškai integruota su Vakarų Krantu Palestinos valstybėje“.
Jei pasiūlymas bus priimtas, karinių operacijos nutraukimas prasidėtų nedelsiant. Teigiama, kad esamos „kovos linijos“ būtų įšaldytos, kol bus įvykdytos visos sąlygos laipsniškam pasitraukimui.
Pagal D.Trumpo planą, „Hamas“ sudės ginklus, o organizacijos tuneliai ir ginklų gamybos įrenginiai bus sunaikinti.
Plane teigiama, kad už kiekvieną Izraelio įkaitą, kurio palaikai bus paleisti, Izraelis paleis 15 žuvusių Gazos Ruožo gyventojų palaikus.
Plane taip pat numatyta, kad abiem pusėms susitarus dėl pasiūlymo, „į Gazos Ruožą bus nedelsiant išsiųsta visa parama“.
JAV taip pat išdėsto savo planą dėl būsimo Gazos valdymo.
Jame teigiama, kad laikinai valdys „technokratinis, apolitinis Palestinos komitetas“, „prižiūrimas ir prižiūrimas naujos tarptautinės pereinamojo laikotarpio institucijos, vadinamos Taikos taryba, kuriai vadovaus“ Trumpas.
Buvęs JK ministras pirmininkas seras Tony Blairas bus valdymo organo dalis kartu su kitais lyderiais, „kurie bus paskelbti vėliau“. Seras Tony šį planą pavadino „drąsiu ir protingu“.
Parengta pagal BBC informaciją.
IzraelisIzraelis Hamas karasGazos Ruožas
