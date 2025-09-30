P. Hegsethas prabilo apie „dešimtmečius trunkantį nuosmukį“ Pentagone

Ši daugybę temų apėmusi ir 45 minutes trukusi kalba buvo pasakyta tuo metu, kai kariuomenė tiek namuose, tiek užsienyje susiduria su polemika, kurią sukėlė prezidento Donaldo Trumpo sprendimai dislokuoti karius dviejuose demokratų valdomuose JAV miestuose ir Karibų jūroje smogti pražūtingus smūgius, kaip įtariama, narkotikų prekeivių laiveliams.
Be to, D. Trumpas, kuris, pradėjęs eiti pareigas, pradėjo ir neeilinę aukšto rango karininkų valymo kampaniją, nurodė smogti Irano branduoliniams objektams ir Teherano remiamiems Jemeno sukilėliams.
„Šioje kalboje kalbėsiu apie tai, kad būtina sutvarkyti dešimtmečius trunkantį nuosmukį, kuris kai kur yra akivaizdus, o kai kur – paslėptas“, – žengdamas į sceną, už kurios plevėsavo milžiniška Amerikos vėliava, sakė P. Hegsethas.
„Kvaili ir neapdairūs politiniai lyderiai nustatė neteisingą kryptį, ir mes pasiklydome. Mes tapome „Woke departamentu“. Bet daugiau taip nebus“, – sakė jis.
P. Hegsethas pareiškė, kad reikia atsikratyti „ideologinių šiukšlių“, kaip pavyzdžius nurodydamas tokius susirūpinimą keliančius klausimus, kaip klimato kaita, patyčios, „toksiški“ lyderiai ir paaukštinimas pareigose rasės ar lyties pagrindu.
Jis nusitaikė ir į jo paties elgesio tyrimą šiuo metu atliekantį Pentagono generalinį inspektorių, sakydamas, kad šis biuras „buvo paverstas ginklu, o jam vadovauja skundikai, ideologai ir prastai dirbantys pareigūnai“.
Vėliau ryte į susirinkusius aukščiausio rango pareigūnus turėjo kreiptis ir pats D. Trumpas.
Pentagono pertvarkymas
Kilus spėlionėms, kodėl visi aukščiausio rango pareigūnai buvo sukviesti į vieną vietą, viceprezidentas J. D. Vance‘as tvirtino, kad tai „iš tikrųjų visai nėra neįprasta“, pareikšdamas žurnalistams: „Keista, kad jūs iš to išpūtėte tokį didelį burbulą“.
Praėjusią savaitę Pentagonas viso labo pranešė, kad P. Hegsethas „kreipsis į vyresniuosius kariuomenės vadus“, o kadangi nebuvo aišku, kas būtent įvyks, imta spėlioti, kad bus paskelbta kažkas svarbaus.
Gegužę P. Hegsethas įsakė ženkliai sumažinti JAV kariuomenės generolų ir flagmanų skaičių – vien keturių žvaigždučių aktyvios karinės tarnybos generolų ir admirolų skaičius turėtų sumažėti 20 proc.
Tai buvo padaryta po to, kai Pentagonas vasarį paskelbė ketinantis mažiausiai penkiais procentais sumažinti civilių darbuotojų skaičių.
Nuo tada, kai sausį pradėjo eiti savo antrąją kadenciją, D. Trumpas taip pat nuo pareigų nušalino keletą aukščiausio rango karininkų, įskaitant Jungtinio štabo vadų komiteto pirmininką generolą Charlesą Browną, kurį be jokių paaiškinimų atleido vasarį.
Šiais metais buvo atleista ir daugiau aukšto rango pareigūnų: karinio jūrų laivyno ir pakrančių apsaugos vadovai, Nacionalinio saugumo agentūros ir Gynybos žvalgybos agentūros vadovai, Karinių oro pajėgų štabo viršininko pavaduotojas, į NATO paskirtas karinio jūrų laivyno admirolas ir trys aukščiausio rango kariuomenės teisininkai.
Antradienį P. Hegsethas stojo ginti sprendimą atleisti šiuos pareigūnus, sakydamas: „Beveik neįmanoma pakeisti kultūrą su tais pačiais žmonėmis, kurie tą kultūrą padėjo kurti ar net gavo iš jos naudos“.
Šių metų pradžioje JAV pajėgos surengė beveik du mėnesius trukusią antskrydžių kampaniją, nukreiptą prieš Irano remiamus Jemeno hučių sukilėlius, taip pat smogė trims svarbiems Teherano branduolinės programos objektams.
Be to, Los Andžele ir Vašingtone buvo dislokuotas JAV karių kontingentas, kuris ten buvo nusiųstas neva kovoti su pilietiniais neramumais ir nusikalstamumu. Panašių veiksmų planuojama imtis ir Portlande, Memfyje bei galbūt kituose miestuose.