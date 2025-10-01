D. Trumpas teigia, kad Harvardo universitetas pagal naują susitarimą valdys „profesines mokyklas“

Lrytas Premium prenumerata tik
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
PasaulisĮvykiai

D. Trumpas teigia, kad Harvardo universitetas pagal naują susitarimą valdys „profesines mokyklas“

2025 m. spalio 1 d. 13:00
Prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad jo administracija beveik pasiekė 500 mln. dolerių finansinį susitarimą su Harvardu, pagal kurį ši elitinė akademinė institucija valdys profesines mokyklas.
Daugiau nuotraukų (1)
Šie komentarai žymi naujausią posūkį beprecedentėje D. Trumpo kovoje su Harvardo universitetu dėl teiginių apie antisemitizmą ir šališkumą – teiginius, kuriuos universitetas neigia, sakydamas, kad federalinė vyriausybė iš tikrųjų siekia kontroliuoti jo įdarbinimo politiką, studentų priėmimą ir mokymo programas.
„Na, mes esame labai priartėję prie susitarimo, – sakė D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose. – Jie mokės apie 500 mln. dolerių ir valdys profesines mokyklas.“
„Jie mokys žmones, kaip daryti dirbtinį intelektą ir daugybę kitų dalykų, variklių, daugybę dalykų, – sakė D. Trumpas. – Žinote, tai didelė investicija į profesinę mokyklą, kurią atliks labai protingi žmonės, o paskui jų nuodėmės bus atleistos.“
Harvardo universitetas, užklaustas apie D. Trumpo komentarus, iš karto neatsakė.
D. Trumpo pareigūnai kaltino Harvardą ir kitas mokyklas propaguojant vadinamąją „woke“ ideologiją, ir per propalestinietiškus protestus nepakankamai apsaugant savo žydų tautybės studentus.
Rugsėjo pradžioje Bostono teisėjas nurodė administracijai panaikinti maždaug 2,6 mlrd. dolerių federalinių lėšų Harvardui įšaldymą, rašydamas, kad D. Trumpo Švietimo departamentas „naudojo antisemitizmą kaip dūmų uždangą kryptingam, ideologiškai motyvuotam puolimui prieš pagrindinius šios šalies universitetus“.
Po dviejų savaičių administracija įvedė naujus apribojimus Harvardui gauti vyriausybės finansavimą, reikalaudama, kad universitetas savo lėšomis išmokėtų studentams finansinės pagalbos paketus, kuriuos buvo pažadėję federaliniai pareigūnai.
Liepos mėnesį Kolumbijos universitetas sutiko sumokėti administracijai 200 mln. dolerių ir įsipareigojo paklusti taisyklėms, draudžiančioms priimant studentus ar samdant darbuotojus atsižvelgti į rasę.
Dar vienas „Gebenės lygai“ priklausantis Pensilvanijos universitetas taip pat nusileido D. Trumpo administracijos reikalavimams ir paskelbė, kad uždraus transseksualioms moterims dalyvauti moterų sporto varžybose.
 
Donaldas Trumpas (Donald Trump)HarvardasJAV

