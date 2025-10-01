Indonezijoje sugriuvus mokyklai, 91 žmogus vis dar laikomas dingusiu

Lrytas Premium prenumerata tik
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Indonezijoje sugriuvus mokyklai, 91 žmogus vis dar laikomas dingusiu

2025 m. spalio 1 d. 08:56
Indonezijoje sugriuvus kelių aukštų mokyklos pastatui, po griuvėsiais tikriausiai atsidūrė daug daugiau žmonių nei pradžioje manyta. Institucijos spėja, kad po islamo internato „Al Khoziny“ griuvėsiais Sidoarjo mieste gali būti mažiausiai 91 žmogus, pranešė kovos su katastrofomis tarnyba. Prieš tai buvo kalbama apie 38 dingusiuosius, daugiausiai – moksleivius.
„Remiantis mokinių lankomumo sąrašu, be žinios dingęs 91 žmogus“, – agentūrai „dpa“ sakė kovos su katastrofomis tarnybos atstovas Abdulas Muhari. Mažiausiai trys moksleiviai per nelaimę žuvo. Dar apie 100 pirmadienio popietę (vietos laiku) vykusią griūtį išgyveno, 26 gydomi ligoninėje. Pasak vietos žiniasklaidos, dauguma moksleivių buvo 13–18 metų amžiaus.
Internatas pagrindinėje Javos saloje sugriuvo labai greitai. Nelaimė įvyko, kai buvo liejamos betoninės lubos ir, anot žiniasklaidos, neatlaikė nešančioji konstrukcija. Naujai statytame pastate dar vyko darbai 4-ajame aukšte.
Pasak liudininkų, pastatas sugriuvo per sekundes. Tuo metu popietinėje maldoje mokykloje dalyvavo daug moksleivių.
Gelbėtojai toliau karštligiškai ieško po griuvėsiais atsidūrusių žmonių. Gelbėjimo darbuose dalyvauja daugiau kaip 330 gelbėtojų. Parengta sunkioji technika, tačiau, baiminantis tolesnių griuvumų, ji kol kas nenaudojama.
Indonezija yra daugiausiai musulmonų gyventojų turinti pasaulio šalis. Beveik 90 proc. – arba apie 240 mln. žmonių – yra musulmonai. Šalyje yra dešimtys tūkstančių islamo mokyklų ir internatų.
 
IndonezijaMokykla

