Lenkija pratęsė sienų kontrolę Lietuvos pasienyje iki kitų metų balandžio

„Pratęsime kontrolę, kad galėtume stebėti migracijos maršrutą iš Baltijos šalių per Lenkiją į Vakarų Europą“, – sakoma vidaus reikalų ministro Marcino Kierwinskio pranešime. Svarbiausia Lenkijos pasieniečių užduotis ir toliau yra laikyti uždarytą sieną su Baltarusija ir apsaugoti ją nuo migrantų, sakoma jame.
Lenkija ir Europos Sąjunga kaltina Baltarusiją valdantį Aliaksandrą Lukašenką organizuotai vežant migrantus iš krizinių regionų prie ES išorinių sienų, siekiant daryti spaudimą Vakarams.
Varšuva įvedė sienų kontrolę liepos pradžioje, reaguodama į Vokietijos atnaujintą kontrolę. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas galimą priemonės panaikinimą susiejo su Berlyno priimtais sprendimais.
Vokietija nuo 2023 m. spalio mėnesio vykdo atsitiktinius patikrinimus pasienyje su Lenkija, siekdama pažaboti neteisėtą migraciją. Vokietijos vidaus reikalų ministras Alexanderas Dobrindtas įsakė suintensyvinti sienų kontrolę, kai gegužę naujoji federalinė vyriausybė pradėjo eiti pareigas.
Vasarą Varšuva pasekė šiuo pavyzdžiu, patyrusi dešiniojo sparno grupių, savo iniciatyva pradėjusių patruliuoti prie sienos ir stebėti migrantus, spaudimą. Šios grupės teigė, kad Vokietija deportuoja pabėgėlius į Lenkiją. Pastaraisiais mėnesiais šių grupių veikla gerokai sumenko.