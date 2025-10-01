Norvegija: kol kas nerasta jokio ryšio tarp dronų ir valstybinių struktūrų

Aukšto rango Norvegijos vidaus žvalgybos tarnybos PST atstovas trečiadienį naujienų agentūrai NTB taip pat sakė, kad iki šiol nepatvirtintas ir koks nors ryšys su panašiais stebėjimais kitose šalyse.
Nuo praėjusios savaitės pradžios Danijoje, kitoje Skandinavijos valstybėje ir NATO narėje, kelis kartus buvo stebimi neatpažinti dronai. Dėl kelių skraidžiusių didelių dronų buvo uždarytas Kopenhagos oro uostas.
Nuo tada dronai kelis kartus buvo pastebėti ir Norvegijoje virš oro uostų ir ypatingos svarbos infrastruktūros, įskaitant naftos platformą. Vis dar neaišku, kas valdė šiuos dronus virš Danijos ir Norvegijos.