PasaulisĮvykiai

Praėjusią savaitę Vokietijoje virš povandeninių laivų statyklos ir elektrinės pastebėti dronai

2025 m. spalio 1 d. 14:56
Praėjusią savaitę Vokietijoje buvo pastebėti dronai, šnipinėję ypatingos svarbos infrastruktūrą, įskaitant povandeninių laivų statyklą ir elektrinę, trečiadienį patvirtino naujienų agentūros „dpa“ šaltiniai.
Daugiau nuotraukų (1)
Šiuos incidentus trečiadienį šiaurinės Šlėzvigo-Holšteino žemės parlamente Kylije turėtų pakomentuoti šios žemės vidaus reikalų ministrė Sabine Sütterlin-Waack.
Ši žemė ribojasi su Danija, kurios oro uostų apylinkėse praėjusią savaitę buvo pastebėta keletas rimtą Danijos politikų ir NATO sąjungininkų susirūpinimą sukėlusių bepiločių orlaivių, dėl kurių buvo laikinai uždaryti oro uostai.
Tokie incidentai įvyko po to, kai NATO rytiniame flange kelias savaites tvyrojo didelė įtampa, kurią sukėlė neseniai įvykdyti keleto aljanso narių – Lenkijos, Rumunijos ir Estijos oro erdvės pažeidimai.
Apie šį kartą virš Vokietijos pastebėtas nepilotuojamąsias skraidykles pirmasis pranešė žurnalas „Der Spiegel“, kuris teigė, kad ketvirtadienį dronai praskrido virš elektrinės Kylyje, universitetinės ligoninės ir įmonės „ThyssenKrupp Marine Systems“ laivų statyklos.
Po to šią informaciją patvirtino ir naujienų agentūra „dpa“.
Pranešama, kad kai kurie orlaiviai skrido susibūrę aplink „motininį droną“.
Anot žurnalo, kuris rėmėsi saugumo šaltinių suteikta informacija, tarp kitų taikinių buvo Kylio žemės parlamento pastatas ir naftos perdirbimo gamykla Heidėje.
Pastarosiomis dienomis Vokietijoje dėl incidentų, susijusių su bepiločiais orlaiviais, kilo diskusijos, kaip valdžios institucijos turėtų į juos reaguoti, mat bet kokios priemonės būtų susijusios su teisiniais klausimais ir nuogąstavimais, kad numušus orlaivį jo nuolaužos gali nukristi į apgyvendintas teritorijas.
S. Sütterlin-Waack sakė, kad Šlėzvigas-Holšteinas šiuo metu kartu su kitomis šiaurinėmis Vokietijos žemėmis stiprina savo gynybos nuo bepiločių orlaivių priemones.
Vokietijos kariuomenės generalinis inspektorius Carstenas Breueris planuoja netrukus įdiegti naujas ginklų sistemas, skirtas apsisaugoti nuo bepiločių skraidyklių.
„Man aišku viena: galiausiai mums prieš bepiločius orlaivius turbūt teks patiems naudoti bepiločius orlaivius“, – naujienų agentūrai „dpa“ sakė aukščiausio rango šalies karininkas.
 
Vokietijadronaipovandeninis laivas

