Baltieji rūmai atmeta popiežiaus kritiką dėl JAV elgesio su migrantais

2025 m. spalio 2 d. 10:44
Popiežiui Leonui XIV griežčiau nei iki šiol sukritikavus JAV elgesį su migrantais, Baltieji rūmai kritiką atmeta.
„Nesutikčiau, kad, vadovaujant šiai administracijai, Jungtinėse Valstijose nežmoniškai elgiamasi su neteisėtais migrantais“, – pareiškė Baltųjų rūmų atstovė Karoline Leavitt.
„Ši vyriausybė mėgina kuo humaniškiau įgyvendinti mūsų šalies įstatymus, ir mes laikomės įstatymų“, – kalbėjo ji. Anot K. Leavitt, prezidentaujant D. Trumpo pirmtakui Joe Bidenui, Meksikos ir JAV sieną kirto rekordinis migrantų skaičius ir tada „su neteisėtais migrantais buvo elgiamasi daug nežmoniškiau“.
Popiežius prieš tai griežčiau nei iki šiol sukritikavo JAV elgesį su migrantais. Jis pareiškė abejones, ar tai atitinka Katalikų bažnyčios poziciją dėl gyvybės apsaugos.
„Jei kas nors sako, kad yra prieš abortus, tačiau pritaria nežmoniškam elgesiui su migrantais Jungtinėse Valstijose, tai nežinau, ar tai yra „už gyvybę“, – savo rezidencijoje Kastel Gandolfe žurnalistams sakė pontifikas. Viena pagrindinių Katalikų bažnyčios pozicijų yra ta, kad gyvybė nuo pradėjimo iki natūralios mirties yra šventa.
 
 
