Niujorko LaGuardia oro uoste – dviejų lėktuvų susidūrimas

Abu nukentėję orlaiviai buvo CRJ-900 regioniniai lėktuvai, kuriuos eksploatuoja regioninė aviakompanija „Endeavor Air“, kaip teigiama „Delta“ pranešime.
Vienas iš lėktuvų buvo ką tik nusileidęs po skrydžio iš Šarlotės, o kitas ruošėsi pradėti skrydį į Roanokę. Lėktuvai susidūrė apie 22 val. Lietuvos laiku, kuomet vieno iš jų sparnas kliudė kito lėktuvo priekinę dalį.
„Ant kilimo ir tūpimo tako M susidūrė du CRJ“, – ką tik nusileidusio lėktuvo pilotas radijo ryšiu pranešė antžeminiam dispečeriui.
„Jų dešinysis sparnas kliudė mūsų „nosį“ ir pilotų kabinos langus“, – aiškino situaciją pilotas.
Besiruošiančio kilti lėktuvo pilotas informavo, kad per susidūrimą viena keleivė susižeidė kelį, kaip teigiama skrydžių valdymo garso įraše. Pasak Niujorko ir Naujojo Džersio uosto direkcijos, valdančios oro uostą, vienas žmogus buvo nuvežtas į ligoninę. Daugiau niekas nebuvo sužeistas.
„Delta“ bendradarbiaus su visomis atitinkamomis institucijomis, kad išnagrinėtų, kas įvyko, nes mūsų klientų ir žmonių saugumas yra svarbiau už viską. Atsiprašome savo klientų už patirtus išgyvenimus“, – sakoma oro linijų bendrovės pareiškime.
Pasak „Delta“, skrydžio iš Šarlotės lėktuve buvo 57 keleiviai, o skrydžio į Roanoką – 28 keleiviai. Jie autobusu buvo nuvežti į terminalą, jiems buvo pasiūlyta nakvynė viešbutyje ir maitinimas.
Uosto direkcija teigė, kad incidentas neturėjo įtakos oro uosto veiklai.
Parengta pagal CNN inf.
NiujorkasOro uostasJAV
