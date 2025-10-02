Paviešino šokiruojančius 911 skambučius po I. Zarutskos nužudymo: traukinyje buvo girdėti panika

Viename iš 911 skambučių, kurį gavo naujienų portalas „Fox News“, skambinęs asmuo dispečeriams teigė: „Tas vyras ją sumautai subadė be jokios priežasties.“
Skambučio metu fone girdėjosi duslūs raudos garsai.
Kita skubiosios pagalbos numeriu skambinusi moteris sunkiai orientavosi vietoje ir bandė paaiškinti pirmiesiems gelbėtojams, kur jie turi atvykti.
„Šią moterį ką tik subadė. Nežinau, kur mes esame. Čia yra aukštas pastatas. Ant žemės guli moteris. Ji labai kraujuoja. Manau, kad ji nereaguoja. Čia labai daug kraujo.
Visi rėkia. Žmonės panikuoja. Aplink ją dabar yra žmonių. Ji atrodo jauna. Nežinau. Manau, kad ji nereaguoja. Čia daug kraujo. Manau, ji mirusi. Ji nereaguoja. Manau, kad ji buvo subadyta į miego arteriją. Kraujas liejasi gausiai. Pulsio nėra. Manau, kad jos nebėra“, – panikavo moteris.
Trečias vyras, skambėdamas išsigandęs, 911 operatoriui pranešė: „Traukinyje subadė merginą. Manau, ji mirė, žmogau. Manau, ji galėjo mirti.“
Ketvirtasis skambintojas paaiškino, kad įtariamasis buvo „juodaodis vyras, su dredais, jo plaukai buvo suvynioti, jis vilkėjo juodus marškinėlius ir mėlynus džinsus.“
Liudininkas taip pat pridūrė, kad jo „ranka buvo perrišta.“
Penktasis ir paskutinis skambintojas policijai paaiškino, kad įvyko subadymas, o operatorius jam atsakė, jog pagalba jau pakeliui.
Kaip nurodoma „Fox News“ gautame policijos protokole, Šarlotės–Meklenburgo policija rugpjūčio 22-ąją reagavo į skubų iškvietimą iš „Lynx Blue Line“ stotelės. Liudininkai pranešė, kad vyras subadė moterį į gerklę traukinio vagone.
Pareigūnai atvyko ir rado 34-erių Decarlosą Dejuaną Browną jaunesnįjį išorinėje platformoje, apsirengusį taip, kaip buvo apibūdintas įtariamasis, nurodoma teismo dokumentuose.
Policijos teigimu, jis turėjo pjautinę žaizdą dešinėje rankoje ir, po medicininės pagalbos, buvo sulaikytas. Priduriama, kad netoli išorinės lengvojo geležinkelio platformos pareigūnai rado sulankstomą peilį.
Įlipę į viešąjį transportą, pareigūnai aptiko I. Zarutską be sąmonės su durtine žaizda „vidurinėje kaklo dalyje“. Dokumente teigiama, kad jauna Ukrainos pabėgėlė buvo tris kartus subadyta į kaklo vidurį.
Nepaisant skubios medicininės pagalbos, ji buvo paskelbta mirusia 22:05 val.
Netrukus po išpuolio D. Brownas buvo sulaikytas ir nugabentas į ligoninę, o vėliau jam buvo pateikti kaltinimai dėl pirmojo laipsnio žmogžudystės.
Federalinės valdžios institucijos jam taip pat pateikė kaltinimą dėl veikos, sukėlusios žmogaus mirtį masinio transporto sistemoje.
„Iryna Zarutska greičiausiai tuo traukiniu važiavo jau ne kartą. Ji turbūt buvo pavargusi po darbo dienos ir tiesiog norėjo grįžti namo, bet tragiškai taip ir negrįžo“, – sakė Federalinio Tyrimų Biuro (FTB) Šarlotės padalinio specialusis agentas Jamesas C. Barnacle’as jaunesnysis.
„Tikimės, kad šis federalinis kaltinimas suteiks jos šeimai bent kiek teisingumo, o teismas privers kaltinamąjį atsakyti už šį siaubingą nusikaltimą. Visi šioje šalyje nusipelno galėti keliauti į darbą, mokyklą ar tiesiog kirsti miestą be baimės būti užpultiems“, – pridūrė jis.