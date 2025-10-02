Tarp M. Rutte ir Estijos premjero įsiplieskė konfliktas: NATO vadovas pakėlė balsą

Konfliktas įvyko po to, kai Estija paprašė surengti konsultacijas pagal NATO 4-ąjį straipsnį, trims Rusijos naikintuvams pažeidus Estijos oro erdvę.
Apie konfliktą pranešė JAV televizijos kanalas „Fox News“, remdamasis Europos pareigūnais, panorusiais likti anonimiškais. Kaip sakė trys kanalo šaltiniai, M. Rutte primygtinai teigė, kad pakartotiniai kreipimaisi dėl sutarties nuostatų taikymo gali susilpninti sutarties galią.
Vienas iš šaltinių nurodė, kad NATO generalinis sekretorius netgi pakėlė balsą kalbėdamas su K. Michalu ir jį įspėjo, jog Aljansui būtina atsargiau skambinti pavojaus varpais.
Pareigūnų teigimu, M. Rutte tvirtino, kad jeigu NATO 4-asis straipsnis būtų taikomas kiekvieną kartą, kai Maskva pažeidžia suverenitetą pasitelkusi dronus, naikintuvus ar programišius, straipsnis greitai prarastų savo svarbą.
„Fox News“ pažymi, kad Rusijos įvykdyti NATO oro erdvės pažeidimai paaštrino vidaus ginčus Aljanse dėl to, kaip reikėtų į juos reaguoti.
Pranešama, kad M. Rutte ir K. Michalas kalbėjosi penktadienį ir akcentavo, esą NATO generalinis sekretorius „palaikė Estiją viso proceso metu“.
M. Rutte: Turime užtikrinti savo dangaus saugumą
Antradienį M. Rutte paragino dėti daugiau pastangų siekiant geriau apsaugoti sąjungininkių oro erdvę po virtinės oro erdvės pažeidimų ir pastebėtų dronų.
„Turime užtikrinti savo dangaus saugumą“, – sakė M. Rutte, kalbėjęs kartu su Europos Komisijos pirmininke Ursula von der Leyen prieš susitikimą su Europos Sąjungos komisarais.
„Per pastarąsias porą savaičių matėme, kas nutiko su dronais Lenkijoje, su MiG-31 Estijoje ir taip pat kas dabar vyksta Danijoje“, – sakė M. Rutte.
Anksčiau rugsėjį trys Rusijos naikintuvai įskrido į Estijos oro erdvę, prieš tai daugybė Rusijos dronų įsiveržė į Lenkiją. Pakartotinai pastebėti dronai Danijoje smarkiai sutrikdė oro eismą.
„Vis dar vertiname, kas atsakingas Danijoje, bet Lenkijos ir Estijos atvejais aišku, kad tai rusai. Vis dėlto vertiname, ar tai padaryta tyčia, ar ne. Tačiau net jei tai nebuvo tyčiniai veiksmai, jie yra beatodairiški ir nepriimtini“, – sakė M. Rutte.
NATO generalinis sekretorius pritarė minčiai sukurti vadinamąją dronų sieną, siekiant geriau apsaugoti Europos oro erdvę, vadino ją „savalaike ir būtina“.
„Negalime išleisti milijonų eurų ar dolerių raketoms, skirtoms sunaikinti dronus, tekainuojančius porą tūkstančių dolerių“, – sakė M. Rutte.
Iniciatyvą, kurią iškėlė U. von der Leyen, greičiausiai aptars trečiadienį Kopenhagoje susitiksiantys Europos Sąjungos vadovai. U. von der Leyen pažadėjo „nedelsiant imtis veiksmų dronų sienai sukurti“.
„Europa turi duoti tvirtą ir vieningą atsaką į Rusijos dronų įsiveržimus prie mūsų sienų“, – sakė ji.
