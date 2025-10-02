Žiaurus išpuolis Mančesteryje: šalia sinagogos automobilis įvažiavo į žmonių minią

Po išpuolio Mančesterio sinagogoje du žmonės mirė, policijos pašautas įtariamasis taip pat laikomas mirusiu, o kitų trijų žmonių būklė lieka sunki, rašo britų transliuotojas BBC.
„Daugybė žmonių, kurie incidento metu meldėsi sinagogoje, buvo sulaikyti viduje, kol buvo užtikrintas saugumas artimiausioje teritorijoje, bet vėliau buvo evakuoti“, – teigia Mančesterio policija.
Mančesterio policija pranešė, kad ketvirtadienį buvo iškviesta į incidentą miesto šiaurėje, kur nusikaltimu įtariamą vyrą ginkluoti policijos pareigūnai vėliau nušovė.
„Policija buvo iškviesta į sinagogą Hitono parke (...) 9:31 val. vieno iš praeivių, kuris teigė matęs, kaip automobilis įsirėžė į praeivius, o vienam vyrui buvo durta peiliu“, – teigiama policijos pranešime.
Policijos teigimu, kad 9:37 val. vietos laiku buvo paskelbta apie didelį incidentą.
„9:38 val. Didžiojo Mančesterio policijos pareigūnai, ginkluoti šaunamaisiais ginklais, paleido šūvius. Vienas vyras, įtariamas šiuo nusikaltimu, buvo nušautas.
Greitosios pagalbos medikai atvyko į vietą 9:41 val. ir teikia pagalbą gyventojams“, – priduriama vietos pareigūnų pranešime.
Šiaurės vakarų greitosios pagalbos tarnyba pranešė į įvykio vietą išsiuntusi pagalbą.
„Mūsų prioritetas – užtikrinti, kad žmonės kuo greičiau gautų reikiamą medicininę pagalbą“, – priduria tarnyba.
Šie pranešimai apie dūrius peiliu pasirodė tuo metu, kai žydų bendruomenės nariai švenčia Jom Kipurą. Jom Kipūras laikomas švenčiausia diena žydų kalendoriuje, kai sinagogose paprastai lankosi ypač daug žmonių.
Įvykiu pasibaisėjas K. Starmeris grįžta į šalį anksčiau laiko
Po ketvirtadienio išpuolio sinagogoje Mančesteryje Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris iš Europos lyderių susitikimo Kopenhagoje grįš anksčiau, nei planuota, kad galėtų pirmininkauti skubiam saugumo susitikimui šiam įvykiui tirti.
Jungtinės Karalystės premjeras pažymėjo esąs „pasibaisėjęs“ išpuoliu sinagogoje.
„Tai, kad (šis incidentas – red. past.) įvyko Jom Kipuro dieną, švenčiausią dieną žydų kalendoriuje, daro jį dar siaubingesnį“, – pridūrė K. Starmeris.
