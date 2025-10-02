Žiniasklaida: buvo sulaikytas į Gazos Ruožą plaukiantis lietuvis

„URM ir Lietuvos Respublikos ambasada Izraelyje atidžiai stebi padėtį ir yra pasirengusios, esant reikalui, imtis diplomatinių ir (ar) konsulinių veiksmų.
Esame informuoti apie laivu plaukusį LR pilietį. Lietuvos Respublikos ambasada Izraelyje su juo palaikė reguliarų kontaktą, informavo apie galimas rizikas ir ribotas pagalbos priemones, koordinuoja veiksmus su kitomis ES šalių diplomatinėmis atstovybėmis Izraelyje ir Izraelio užsienio reikalų ministerija“, – portalui LRT rašytiniame atsakyme teigė Lietuvos Užsienio reikalų ministerija.
Skelbiama, kad A. Chichlovskis kartu su humanitarine misija „The Global Sumud Flotila“ plaukė į Gazos Ruožą.
Ketvirtadienio duomenimis, laivas „Catalina“, kuriame buvo A. Chichlovskis, plaukia link Izraelio, Gazos Ruožo šiaurėje. Tuo tarpu „The Global Sumud Flotilla“ organizacijos puslapyje „Catalina“ laivas pažymėtas kaip galimai perimtas.
Ketvirtadienio rytą A. Chichlovskis pasidalijo vaizdo žinute, kurią išplatino „Gyvenimas per brangus“. Žinutėje jis teigia, kad „susitiksime Lietuvoje“.
„Dabar yra 08.15, esame apsupti Izraelio karinių laivų ir intercepcija (perėmimas) tuoj prasidės“, – A. Chichlovskis sakė vaizdo įraše, kuriame jis matomas tamsoje vilkintis gelbėjimo liemenę.
„Gyvenimas per brangus“ taip pat pasidalijo iš anksto įrašyta A. Chichlovskio žinute, kur jis anglų kalba teigė esą pagrobtas Izraelio pajėgų ir paragino Lietuvos vyriausybę atsisakyti bendradarbiavimo su Izraeliu.
Ankstesniuose A. Chichlovskio pareiškimuose teigiama, kad Izraelio dronai atakavo flotilės laivus, įskaitant ir jo laivą „Catalina“.
Organizatorių teigimu, „The Global Sumud Flotila“ misija siekia nuplukdyti vandens ir maisto atsargų į Gazos Ruožą ir taip užbaigti šios teritorijos blokadą.
Flotilę sudaro beveik penkios dešimtys, daugiausia nedidelių, laivų ir jachtų. Ji iš Barselonos išplaukė rugpjūčio 31-ąją ir vakar pasiekė Izraelio kontroliuojamus teritorinius vandenis.
„Associated Press“ teigimu, ši flotilė yra laikoma didžiausiu iki šiol bandymu jūra įveikti Izraelio blokadą Gazos Ruože, kuri tęsiasi jau 18 metų.
Izraelio žiniasklaida tvirtina, kad flotilėje plaukia JAV, Kanadoje ir Izraelyje teroristine laikomos, o Vokietijoje uždraustos organizacijos narė. Prie akcijos dalyvių taip pat jungiasi kairieji Europos politikai, įskaitant Barselonos merę Adą Colau.
Pranešama, kad flotilėje taip pat plaukė ir klimato aktyvistė Greta Thunberg, kuri buvo sulaikyta.
Izraelio Užsienio reikalų ministerija trečiadienį savo „X“ paskyroje paskelbė, kad „Hamas-Sumud provokacija yra baigta“, o sulaikyti aktyvistai bus iš Izraelio deportuoti į Europą.
Gazos Ruožą panaši misija bandė pasiekti ir birželį. Tą kartą visi flotilėje plaukę asmenys buvo sulaikyti ir deportuoti, įskaitant ir G. Thunberg.
IzraelisGazaGazos Ruožas
