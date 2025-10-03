Belgijos danguje – 15 neatpažintų dronų: sustabdė oro eismą ir Vokietijoje

Belgijos gynybos ministerija pranešė, kad penktadienį, apie antrą valandą nakties, virš karinės bazės Elzenborne, rytinėje Lježo provincijoje, buvo pastebėta 15 dronų.
Bazė yra nutolusi vos kelis kilometrus nuo Vokietijos sienos ir užima 28 kvadratinių kilometrų plotą.
Tai kariuomenės mokymų stovykla su saugoma teritorija, kurioje vykdomi šaudymo mokymai.
Leidinys pažymi, kad dronai buvo pastebėti atsitiktinai, nes tuo metu bazėje buvo bandoma dronų aptikimo sistema. Manoma, kad dronai skrido iš Belgijos per sieną į Vokietiją, kur juos taip pat užfiksavo policija Diureno mieste.
Kol kas nežinoma, iš kur atsirado šie dronai ar kas juos valdė. Belgijos kariuomenė tiria incidentą.
Naktį į penktadienį Miuncheno oro uostas Vokietijoje sustabdė skrydžius, kai buvo pastebėta keli neatpažinti dronai. Dėl to nukentėjo tūkstančiai keleivių. Bepiločiai orlaiviai taip pat pakartotinai buvo pastebėti virš Danijos, Norvegijos ir Švedijos.
Tuo pat metu Vokietija jau pripažino, kad kol kas negali numušti dronų savo teritorijoje dėl visavertės priešdronės gynybos sistemos stokos bei pavojaus civiliams, jei nuolaužos nukristų ant žemės.
Oro gynybos sistema, kuri buvo panaikinta 2010 metais, dabar turi būti iš esmės atkuriama.