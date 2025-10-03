D. Trumpas davė laiko „Hamas“ iki sekmadienio sutikti su taikos Gazos Ruože planu

D. Trumpas parašė savo „Truth Social“ platformoje, kad „Hamas“ turi laiko iki sekmadienio 18 val. Vašingtono laiku.
„Jei šis PASKUTINĖS GALIMYBĖS susitarimas nebus pasiektas, „Hamas“ sulauks PRAGARO, kokio niekas dar nėra regėjęs“, – perspėjo jis.
20 punktų pasiūlymas, dėl kurio susitarė D. Trumpas ir Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, apima neatidėliotinas paliaubas, „Hamas“ tebelaikomų įkaitų iškeitimą į Izraelio kalėjimuose kalinamus palestiniečius, Izraelio kariuomenės išvedimą iš Gazos Ruožo ir „Hamas“ nusiginklavimą.
Jis taip pat numato, kad regioną valdys laikinoji palestiniečių technokratų vyriausybė, prižiūrima tarptautinės organizacijos.
Po pirmadienį paskelbto D. Trumpo ir B. Netanyahu pranešimo „Hamas“ artimi šaltiniai teigė, kad grupuotė gavo planą per Kataro ir Egipto tarpininkus ir ketina atidžiai jį išnagrinėti prieš pateikdama oficialų atsakymą.
2023 m. spalio 7 d. šimtai ginkluotų „Hamas“ ir su ja susijusių grupių teroristų įsiveržė į Pietų Izraelį, nužudė apie 1200 žmonių ir daugiau nei 250 paėmė įkaitais. Tai išprovokavo karą Gazos Ruože.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)„Hamas“Gazos Ruožas
Rodyti daugiau žymių