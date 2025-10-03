Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

D. Trumpas davė laiko „Hamas“ iki sekmadienio sutikti su taikos Gazos Ruože planu

2025 m. spalio 3 d. 18:32
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad suteikia palestiniečių islamistų organizacijai „Hamas“ laiko iki sekmadienio vakaro sutikti su jo taikos planu Gazos Ruože, antraip prieš grupuotę pratrūks „dar neregėtas pragaras“.
Daugiau nuotraukų (1)
D. Trumpas parašė savo „Truth Social“ platformoje, kad „Hamas“ turi laiko iki sekmadienio 18 val. Vašingtono laiku.
„Jei šis PASKUTINĖS GALIMYBĖS susitarimas nebus pasiektas, „Hamas“ sulauks PRAGARO, kokio niekas dar nėra regėjęs“, – perspėjo jis.
20 punktų pasiūlymas, dėl kurio susitarė D. Trumpas ir Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, apima neatidėliotinas paliaubas, „Hamas“ tebelaikomų įkaitų iškeitimą į Izraelio kalėjimuose kalinamus palestiniečius, Izraelio kariuomenės išvedimą iš Gazos Ruožo ir „Hamas“ nusiginklavimą.
Jis taip pat numato, kad regioną valdys laikinoji palestiniečių technokratų vyriausybė, prižiūrima tarptautinės organizacijos.
Po pirmadienį paskelbto D. Trumpo ir B. Netanyahu pranešimo „Hamas“ artimi šaltiniai teigė, kad grupuotė gavo planą per Kataro ir Egipto tarpininkus ir ketina atidžiai jį išnagrinėti prieš pateikdama oficialų atsakymą.
2023 m. spalio 7 d. šimtai ginkluotų „Hamas“ ir su ja susijusių grupių teroristų įsiveržė į Pietų Izraelį, nužudė apie 1200 žmonių ir daugiau nei 250 paėmė įkaitais. Tai išprovokavo karą Gazos Ruože.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)„Hamas“Gazos Ruožas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.