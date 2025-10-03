D. Trumpas paskelbė, kad JAV dalyvauja „ginkluotame konflikte“ su narkotikų karteliais

Laiškas, kurio kopiją ketvirtadienį gavo agentūra AFP, skirtas teisiškai pagrįsti mažiausiai tris neseniai tarptautiniuose vandenyse įvykdytus smūgius, per kuriuos žuvo mažiausiai 14 žmonių.
D. Trumpo administracija, didėjant įtampai tarp jos ir Venesuelos kairiųjų pažiūrų prezidento Nicolaso Maduro, į Karibų jūrą pasiuntė kelis karinius laivus kovai su narkotikų kontrabandininkais.
„Prezidentas nustatė, kad šie karteliai yra nevalstybinės ginkluotos grupuotės, paskelbė juos teroristinėmis organizacijomis ir nusprendė, kad jų veiksmai yra ginkluota ataka prieš Jungtines Valstijas“, – sakoma Pentagono pranešime.
Pranešime įtariami kontrabandininkai taip pat apibūdinami kaip „neteisėti kovotojai“.
Pastarieji JAV smūgiai buvo nukreipti prieš laivus, tariamai gabenusius narkotikus, netoli Venesuelos krantų, tačiau teisės ekspertai išreiškė abejonių dėl Vašingtono veiksmų teisėtumo.
„Kaip jau ne kartą sakėme, prezidentas veikė pagal ginkluotų konfliktų teisę, kad apsaugotų mūsų šalį nuo tų, kurie bando į mūsų krantus atgabenti mirtinų nuodų, – agentūrai AFP sakė Baltųjų rūmų atstovė spaudai Anna Kelly. – Jis vykdo savo pažadą susidoroti su karteliais ir pašalinti šias grėsmes nacionaliniam saugumui, neleidžiant nužudyti daugiau amerikiečių.“