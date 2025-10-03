Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
I. Adomavičių iš posto išvertęs atsakymas portalui Lrytas – ir užsienio žiniasklaidoje: sureagavo ir Ukraina

2025 m. spalio 3 d. 17:13
Lrytas.lt
Interviu portalui Lrytas metu nesugebėjęs vienareikšmiškai atsakyti į klausimus apie Ukrainą ir laikinai okupuotą Krymą, Lietuvos kultūros ministras Ignotas Adomavičius nusprendė atsistatydinti. Į šią žinią sureagavo ir užsienio žiniasklaida, kalbėdama apie skandalą Lietuvoje.
Pasaulio žiniasklaidoje mirga įvairios antraštės, pažymėdamos šį skandalingą įvykį Lietuvoje. Daugelis iš jų pabrėžė, jog ministro atsistatydinimas įvyko po jo nesugebėjimo atsakyti į klausimą apie Krymą.
„Negalėjo atsakyti: naujasis Lietuvos kultūros ministras atsistatydino po klausimo apie Krymą“ rašo portalas „RBC-Ukraine“, minėdamas, jog interviu metu Lrytas žurnalistė I. Adomavičiaus paklausė, kam priklauso Krymas. Ministras vengė tiesioginio atsakymo, pavadinęs klausimą „provokaciniu“ ir tokiu, kuris „nesusijęs su Kultūros ministerija“.
Ukrainos portalas „Ukrainskaja Pravda“ paryškino, jog Lietuvos ministrui nepavyko atsakyti į klausimą „kam priklauso Krymas“.
„Lietuvos kultūros ministras negalėjo atsakyti, kam priklauso Krymas, po to pasitraukė iš pareigų“, štai tokia antraštė portale „Ukrainskaja Pravda“ informuoja apie Lietuvos ministro pasitraukimą iš pareigų.
„Lietuvos kultūros ministras I. Adomavičius negalėjo atsakyti, kam priklauso Krymas: jis pateikė atsistatydinimo prašymą“ rašoma portale „Censor.net“.
Portale „Europeiskaja Pravda“ antraštė skamba taip: „Lietuvos kultūros ministras atsistatydina, nesugebėjęs atsakyti, kieno yra Krymas“.
Dar vienas portalas pabrėžė apie kilusį skandalą Lietuvoje.
„Negalėjo atsakyti, kam priklauso Krymas: Lietuvoje kilo skandalas su kultūros ministru“, rašo portalas „tsn.ua“.
Daugelis iš šių, bei kitų Ukrainos portalų, cituoja portalo Lrytas paskelbtą pirmąjį interviu su Lietuvos kultūros ministru I. Adomavičiumi, kurio metu jis vengė klausimo apie Krymą bei Ukrainą.
Parengta pagal „RBC-Ukraine“, „Ukrainskaja Pravda“, „Europeiskaja Pravda“, „Censor.net“ bei „tsn.ua“ inf.
