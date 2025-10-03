Indija ir Kinija atnaujins tiesioginius skrydžius

Penktadienį pirmaujanti Indijos oro linijų bendrovė „IndiGo“ paskelbė, kad nuo spalio 26 d. kasdien vyks tiesioginiai skrydžiai tarp Kalkutos ir Guangdžou.
Taip pat planuojamas kitas maršrutas tarp Indijos sostinės Naujojo Delio ir Kinijos miesto, tačiau kol kas neaišku, kokio.
Indijos vyriausybė patvirtino, kad tiesioginis susisiekimas lėktuvais tarp abiejų valstybių bus atnaujintas spalio pabaigoje.
Pasak jos, šis susitarimas tarp civilinės aviacijos administracijų dar labiau paskatins tarpusavio ryšius tarp Indijos ir Kinijos žmonių bei palaipsniui prisidės prie dvišalių santykių normalizavimo.
Apie skrydžių atnaujinimą pranešta po to, kai Indijos premjeras Narendra Modis rugpjūčio pabaigoje lankėsi Šanchajuje, o tai buvo pirmasis jo vizitas į Kiniją per septynerius metus.
N. Modis vizito metu sakė, kad Indija ir Kinija yra partnerės vystymuisi, o ne konkurentės.
Kinijos ir Indijos santykiai pašlijo 2020 m., kai abiejų šalių kareiviai susirėmė ginčijamoje pasienio zonoje Himalajų kalnuose. Žuvo 4 Kinijos ir 20 Indijos kareivių, o tai buvo didžiausias smurto protrūkis tarp abiejų valstybių pastaraisiais dešimtmečiais.
Tačiau tiesioginiai skrydžiai buvo nutraukti dėl COVID-19 pandemijos ir iki šiol nebuvo atnaujinti. Politikos apžvalgininkai teigia, kad dvišaliai santykiai tarp abiejų šalių atšilo, nes JAV prezidentas Donaldas Trumpas pradėjo grasinti importo muitais.
2025 m. birželio mėnesį, pirmą kartą po 2020 m. įvykusio susirėmimo pasienyje, Pekinas leido indų piligrimams vykti prie Kailašo kalno, šventos hinduistų ir budistų vietos Tibete.