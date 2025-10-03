Lenkijos karinė ligoninė pradeda specialius karinius mokymus gydytojams

Tyrimai rodo, kad Lenkijos sveikatos apsaugos sistema prastai pasirengusi karo grėsmei.
Varšuvos karinio medicinos instituto atliktas tyrimas atskleidė, kad beveik 40 proc. gydytojų yra nepakankamai apmokyti dirbti karo sąlygomis.
Tam, kad ši problema būtų sprendžiama, Liublino mieste esanti 1-oji karinė klinikinė ligoninė ir poliklinika dabar rengia specialius mokymus.
Medikai mokysis savo darbą atlikti ankštuose rūsiuose be langų, fone skambant karo garsams. Taip bus imituojamos karo sąlygos.
„Niekas nenori gąsdinti žmonių kalbomis apie karą, bet mes norime būti pasiruošę“, – pulkininkas Aleksanderis Michalskis, ligoninės vadovas, sakė televizijos kanalui „Polsat News“.
Ligoninės vadovo pavaduotojas pulkininkas Boguslawas Piątekas teigė, kad mokymuose dalyvaus ir civiliai, ir karo medikai, kurie susipažins su sudėtinga šiuolaikinio karo aplinka.
Personalo trūkumas
Varšuvos karinio medicinos instituto ataskaitoje teigiama, kad dauguma medikų yra ne tik prastai pasiruošę veikti karo sąlygomis, bet taip pat susiduriama su dideliu personalo trūkumu, o 350-iai kareivių tenka tik vienas gydytojas. Be to, 600-ai gydytojų etatų yra laisvi.
Instituto direktorius generolas profesorius Grzegorzas Gielerakas pabrėžė, kad šias vakansijas būtina užpildyti, nes padėtis tik dar labiau pablogės.
„Jeigu ruošiamės didinti kariuomenę, tai medikų trūkumas išaugs“, – jis sakė „Polsat News“.
Dėl karo medikų trūkumo Lenkijos gynybos ministras paragino civilius gydytojus, greitosios pagalbos medikus ir slaugytojus glaudžiau bendradarbiauti su kariuomene.
Liublino karinė ligoninė nėra pirmoji Lenkijoje organizuojanti specialius karinius mokymus medicinos personalui.
2024 m. Vroclavo karinė ligoninė pradėjo mokymus, kuriuose norėjo dalyvauti 20 kartų daugiau žmonių nei buvo vietų.