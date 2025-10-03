Lrytas Premium prenumerata tik
Po chaoso Miuncheno oro uoste Bavarijos policijai ketinama leisti numušti dronus

2025 m. spalio 3 d. 19:42
Po to, kai Miuncheno oro uosto darbą sutrikdė pastebėti dronai, Bavarijos vidaus reikalų ministras Joachimas Herrmannas penktadienį pareiškė, kad policijai netrukus gali būti suteikti platesni įgaliojimai atremti šią grėsmę.
„Norime gerokai išplėsti Bavarijos policijos teisinius įgaliojimus, kad ji galėtų nedelsdama ir veiksmingai imtis veiksmų prieš dronus. Tai taip pat reiškia, kad policijai bus leidžiama numušti dronus esant dideliam pavojui“, – penktadienį sakė konservatorių politikas.
J. Herrmannas pridūrė, kad netrukus bus pateiktas įstatymo projektas, pakeisiantis Bavarijos policijos įstatymus, šis planas bus svarstomas antradienį vyksiančiame žemės kabineto posėdyje.
„Dronų keliama grėsmė yra reali ir didėja. Mūsų ypatingos svarbos infrastruktūrai gresia vis didesnis pavojus“, – sakė ministras.
Pasak policijos, keli žmonės pranešė ketvirtadienio vakarą netoli oro uosto, vieno judriausių Vokietijoje, matę droną, o vėliau dronai buvo pastebėti virš oro uosto teritorijos. Kol kas neaišku, kiek iš tikrųjų dronų sutrikdė oro uosto darbą. Saugumo sumetimais buvo uždaryti kilimo ir tūpimo takai, 17 lėktuvų negalėjo pakilti skrydžiui. Tai paveikė apie 3000 keleivių, kai kurie nakvojo sulankstomose lovose terminaluose arba viešbučiuose. Penktadienį skrydžiai vyko įprastu režimu.
