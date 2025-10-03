Suomijos teismas ketina skelbti nuosprendį dėl kabelių Baltijos jūroje nutraukimo

Trys Kuko salose registruoto tanklaivio „Eagle S“ įgulos nariai kaltinami tuo, kad 2024 m. gruodžio 25 dieną Suomijos įlankoje vilko laivo inkarą apie 90 km jūros dugnu ir sugadino penkis povandeninius kabelius.
Didėjant įtampai aplink Baltijos jūrą po to, kai 2022 m. vasarį Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, daugelis ekspertų ir politinių lyderių įtariamą kabelių sabotažą vertino kaip Rusijos vykdomo „hibridinio karo“ prieš Vakarų šalis veiksmą.
Manoma, kad laivas „Eagle S“ priklauso vadinamajam Rusijos šešėliniam laivynui – senų naftos tanklaivių parkui, kuriuo Maskva naudojasi siekdama išvengti Vakarų sąjungininkių dėl karo Ukrainoje įvestų sankcijų.
Galima Rusijos atsakomybė dėl šio incidento teismo proceso metu nebuvo aptarinėjama.
Nuosprendis skelbiamas netrukus po to, kai Prancūzijos prokurorai trečiadienį pranešė, kad sulaikė du aukšto rango kito su Rusija siejamo tanklaivio – su Benino vėliava plaukiojančio „Boracay“ – įgulos narius. Duomenys parodė, kad „Boracay“ praėjusį mėnesį buvo prie Danijos krantų, kai dėl paslaptingų dronų skrydžių teko uždaryti kelis oro uostus.
Suomijos prokurorai teigia, kad „Eagle S“ kapitonas Davitas Vadačkorija iš Sakartvelo ir vyresnieji pareigūnai Robertas Egizarianas iš Sakartvelo bei Santoshas Kumaras Chaurasia iš Indijos, išplaukę iš Rusijos Ust-Lugos uosto, tyčia aplaidžiai vykdė savo pareigas.
Pateikę kaltinimus dėl „nusikalstamos veikos ir trukdymo ryšiams sunkinančiomis aplinkybėmis“, prokurorai prašė skirti jiems besąlygines mažiausiai dvejų su puse metų laisvės atėmimo bausmes.
Jie „nekreipė dėmesio į greičio ir variklio apsukų sumažėjimo priežastis, nors buvo aišku, kad jas sukėlė išorinė jėga, veikusi laivą“, teigiama kaltinimuose.
Jurisdikcijos klausimas
Trys vyrai, kurie rugpjūtį ir rugsėjį davė parodymus Helsinkio apygardos teisme, viso proceso metu neigė kaltinimus. Jie tvirtino, kad kabeliai buvo nutraukti atsitiktinai ir kad laivas sulėtėjo dėl variklio gedimo ir nepalankių oro sąlygų.
Pasak D. Vadačkorijos, nebuvo jokių požymių, kad inkaras būtų iškritęs iš laivo. „Nebuvo jokio pagrindo manyti, kad su juo kažkas negerai“, – sakė jis teismui.
Tačiau prokurorai teigė, kad įgulos nariai turėjo žinoti, jog inkaras velkasi už laivo.
„Jei laivas tempia inkarą paskui save kelias valandas 90 kilometrų, ar tikrai įmanoma, kad niekas to nepastebėtų?“ – teismo proceso pradžioje sakė prokuroras Mikko Larkia.
Per incidentą, vieną iš kelių panašių incidentų per praėjusius metus, buvo pažeistas elektros kabelis „EstLink 2“ ir keturi telekomunikacijų kabeliai, jungiantys Suomiją ir Estiją.
Teismas taip pat spręs, ar Suomija turi jurisdikciją šioje byloje. Teisiamųjų advokatai teigė, kad neturi, nes kabeliai buvo nutraukti už Suomijos teritorinių vandenų ribų. Prokuratūra tvirtina, kad turi jurisdikciją, nes incidentas sukėlė pavojų Suomijos ypatingos svarbos infrastruktūrai.
SuomijaBaltijos jūrakabelis
