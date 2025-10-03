Žiniasklaida: buvusį Sirijos prezidentą Maskvoje mėginta nunuodyti

Sirijos žmogaus teisių stebėjimo organizacija (SOHR), remdamasi „privačiu šaltiniu“, teigė, kad pirmadienį B. al Assadas buvo išleistas iš ligoninės Maskvos priemiestyje. Šaltinis teigė, kad B. al Assadas „buvo apnuodytas“ ir kad pasikėsinimo nužudyti motyvas buvo „sukompromituoti Rusijos vyriausybę ir apkaltinti ją prisidėjus“ prie jo mirties.
Teigiama, kad tik jo broliui Maherui Assadui buvo leista jį lankyti ligoninėje, vykstant didelei saugumo operacijai. Pranešime teigiama, kad B. al Assado būklė dabar yra „stabili“. Rusijos vyriausybė iki šiol nekomentavo šių teiginių.
Naujoji Sirijos valdžia pareikalavo B. al Assado ekstradicijos, tačiau Rusija iki šiol atsisakė tai padaryti. V. Putinas asmeniškai suteikė prieglobstį B. al Assadui ir jo šeimos nariams bei režimo bendradarbiams. Nuo atvykimo į Rusiją 60 metų B. al Assadas nebuvo matomas viešumoje, nes jį, kaip manoma, griežtai saugo Rusijos slaptosios tarnybos.
Tai jau antras pranešimas apie galima B. al Assado apnuodijimą. Pirmasis pasirodė jam būnant Rusijoje pirmą mėnesį; buvo teigiama, kad jis „skundėsi savo apsaugai, jog blogai jaučiasi ir sunku kvėpuoti“. Tačiau šis pasakojimas nebuvo patvirtintas.