Čekijoje tęsiasi parlamento rinkimai

Jeigu buvęs šalies premjeras vėl grįš į valdžią, Ukrainos sąjungininkė Čekija gali suartėti su ES išsišokėlėmis Vengrija ir Slovakija, kurios priešinasi karinės paramos tiekimui Ukrainai ir sankcijoms Rusijai.
71-erių A. Babišas rinkimų kampanijos metu žadėjo čekams gerovę ir kalbėjo apie karinės paramos Ukrainai nutraukimą. A. Babišas teigia pasisakantis už taiką ir besivadovaujantis principu „pirmiausia čekai“.
Kai A. Babišas buvo premjeru 2017–2021 m., jis kritikavo kai kurias ES politikos kryptis ir gerai sutarė su Vengrijos premjeru Viktoru Orbanu ir Slovakijos premjeru Robertu Fico.
Daugelis rinkėjų kaltina premjero Petro Fiala‘os vadovaujamą centro dešinės koalicinę vyriausybę pamiršus problemas šalies viduje, bet toliau remiant Ukrainą.
61-erių P. Fiala, buvęs politikos mokslų profesorius, teigia, kad rinkimai lems Čekijos ateitį – ar šalis pasuks atgal į praeitį, ar žengs į ateitį, ar ji eis į Rytus, ar į Vakarus.
A. Babišo partija ANO (liet. „Taip“) pirmauja visuomenės nuomonės apklausose, o jai palaikymą išreiškė 30 proc. respondentų. Tuo metu P. Fiala‘os rinkimų koaliciją „Kartu“ palaiko 20 proc. apklaustųjų.
Rinkimų rezultatai, tikimasi, bus paskelbti vakare. Žiniasklaida skelbė, kad rinkėjų aktyvumas penktadienį buvo didesnis nei pirmąją balsavimo dieną per 2021 m. rinkimus.
Jeigu A. Babišo partija laimės rinkimus, bet neturės daugumos, ji gali sudaryti koaliciją su kraštutinių dešiniųjų Laisvės ir tiesioginės demokratijos partija (SPD). Apklausų duomenimis, pastaroji gali gauti 12 proc. balsų.
JAV faktų tikrinimo organizacija „American Sunlight Project“ penktadienį pranešė, kad SPD išleido šimtus tūkstančių dolerių reklamai internete, bet apie tai tinkamai neinformavo. Ši suma 10 kartų viršija A. Babišo ir P. Fiala‘os išlaidas tokioms reklamoms.
Buvo tikrinamos išlaidos reklamai nuo 2019 m. iki 2025 m. rugsėjo 24 d.
Analitikai teigia, kad vaizdo įrašai čekų kalba socialiniame tinkle „TikTok“ pasiekia milijonus žiūrovų, o juose sistematiškai skleidžiama Rusijos propaganda ir „manipuliuojant įsitraukimu“ remiamos antisisteminės partijos.
Ketvirtadienį Europos Komisija surengė skubų susitikimą su „TikTok atstovais „Čekijos rinkimų kontekste“. Po to iš socialinė platformos buvo pašalinti keli botai skleidę propagandą.