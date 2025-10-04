Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisĮvykiai

Kruvinas išpuolis Prancūzijoje: du žmonės žuvo ir dar penki sužeisti po šaudynių Nicoje

2025 m. spalio 4 d. 13:07
Lrytas.lt
Kai kurie nukentėjusieji buvo sunkiai sužaloti, o nusikaltėlių vis dar ieškoma.
Daugiau nuotraukų (1)
Atliekamas tyrimas dėl įtariamo iš anksto suplanuoto nužudymo, kurį galėjo įvykdyti organizuota grupuotė.
Nicos meras Christianas Estrosi sako, kad penktadienio naktį buvo šaudyta panaudojus automatinį ginklą, o nusikaltimas siejamas su prekyba narkotikais.
Meras ragina nuolat padidinti policijos pajėgas miesto rajone, kur įvykdytas nusikaltimas.
Po incidento atsiųsta daugiau pareigūnų, kad įvykio vietoje būtų užtikrintas saugumas. Teigiama, kad toje vietoje dažnai vykdomi smurtiniai nusikaltimai.
Prancūzijos žiniasklaida pranešė, kad įtariamieji pabėgo, o jų vis dar ieškoma.
PrancūzijaNicašaudynės

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.