Sakartvele – į mitingus išėjo dešimtys tūkstančių žmonių, policija paleido ašarines dujas

Šeštadienio vietos rinkimai – pirmasis toks išbandymas valdančiajai populistinei partijai „Sakartvelo svajonė“ nuo tada, kai pernai ginčytini parlamento rinkimai išprovokavo valstybėje prie Juodosios jūros kelis mėnesius trukusius protestus ir įšaldė glaudesnės integracijos su Europos Sąjunga perspektyvas.
Tūkstančiai žmonių šeštadienį mitingavo Sakartvele, atsiliepę į opozicijos raginimą surengti „paskutinės galimybės“ demonstraciją demokratijai išgelbėti.
Paprastai ne itin didelio rinkėjų susidomėjimo sulaukiantys vietos rinkimai įgijo didelę reikšmę po kelis mėnesius trukusių reidų prieš nepriklausomą žiniasklaidą, piliečių visuomenę ribojančių įstatymų priėmimo ir dešimčių oponentų bei aktyvistų įkalinimo.
Prieš demonstraciją valdžia pažadėjo griežtą atsaką tiems, kurie, anot jos, siekia surengti „revoliuciją“.
Iki 18 val. daugiau nei 6000 protestuotojų susirinko prie Tbilisio miesto tarybos, mojuodami Sakartvelo ir ES vėliavomis, minios plūdo pagrindine sostinės gatve.
„Esame čia tam, kad apsaugotume savo demokratiją, kurią griauna „Sakartvelo svajonė“, – sakė 77 metų protestuotoja Natela Gvacharija.
„Jei „Sakartvelo svajonė“ išsilaikys, mes prarasime kartą per gyvenimą pasitaikančią galimybę įstoti į ES. Išspyrę juos lauk, išgelbėsime šalį“, – sakė kitas protestuotojas 20 metų studentas Aleko Samniašvilis.
Teisių gynimo grupės teigia, kad per pastaruosius metus buvo įkalinta apie 60 opozicijos veikėjų, žurnalistų ir aktyvistų. Pasak „Amnesty International“, rinkimai „vyksta vykdant šiurkščias politines represijas prieš opozicijos veikėjus ir piliečių visuomenę“.
„Įkalinus opozicijos lyderius ir puolant piliečių visuomenės organizacijas (...) žmonių teisės į saviraiškos, asociacijų ir taikių susirinkimų laisvę yra paminamos“, – pareiškė organizacija.
„Sakartvelo svajonė“ yra valdžioje nuo 2012 m. Ją kontroliuoja milijardierius buvęs ministras pirmininkas Bidzina Ivanišvilis, kadaise Rusijoje susikrovęs turtus. Šeštadienio rytą jis balsavo Tbilisyje, apsuptas filmavimo kamerų.