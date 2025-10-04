Šalį sukrėtė trijų merginų nužudymas: visų trijų kūnus rado užkastus kieme

Teisėjas paskelbė 20-metį Tony Valverde, pravarde „Mažasis J“, įžvelgiant grėsmę, kad jis gali pasislėpti, skyrė jam devynių mėnesių suėmimą, laukiant galimos ekstradicijos. Jis kaltinamas triguba žmogžudyste.
T.Valverde posėdyje dalyvavo nuotoliniu būdu iš policijos nuovados Limoje.
Praėjusią savaitę, praėjus penkioms dienoms po dingimo, pietiniame Buenos Airių priemiesčio namo kieme buvo rasti palaidoti 20-mečių pusseserių Morenos Verdi ir Brendos del Castillo bei 15-metės Laros Gutierrez kūnai.
Trys merginos buvo kankinamos ir nužudytos tiesioginės transliacijos metu uždaroje socialinio tinklo grupėje. Argentinos valdžios institucijos mano, kad tai buvo bausmė už įtariamą narkotikų vagystę.
Tyrėjai teigė, kad rugsėjo 19 d. jaunas moteris narkotikų prekeiviai įviliojo į mikroautobusą, manydami, kad jos eina į vakarėlį. Pasak kelių Argentinos žiniasklaidos priemonių, merginos buvo pakviestos dalyvauti vakarėlyje kaip sekso paslaugų teikėjos.
Brendos ir Morenos pusbrolis agentūrai AFP sakė, kad jos kartais užsiimdavo prostitucija tam, kad užsidirbtų pinigų pragyvenimui. Žudynės sukrėtė Argentiną, kur praėjusį savaitgalį tūkstančiai žmonių dalyvavo demonstracijose reikalaudami teisingumo.
T.Valverde įtariamas vadovavęs narkotikų gaujai Buenos Airių Zavaletos rajone.
Jo advokatas Marcos Sandoval tvirtino, kad T.Valverde esąs nekaltas ir tikino, kad jo darbas Argentinoje buvo susijęs su mėlynių derliaus nuėmimu bei kojinių pardavinėjimu.
T.Valverde buvo suimtas antradienį kartu su įtariamu argentiniečiu bendrininku.