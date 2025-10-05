„Hamas“ teigia nekantraujanti pasiekti susitarimą dėl karo pabaigos ir belaisvių mainų

„Hamas“ pritarus JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiūlytam taikos planui, Izraelio ir palestiniečių kovotojų grupuotės derybininkai ketina išspręsti likusius klausimus per derybas Egipte, siekdami užbaigti beveik dvejus metus trunkantį karą Gazoje.
„Hamas“ derybininkai, keliaujantys iš Dohos, turėtų atvykti į Kairą sekmadienį, o po to vykti į Šarm el Šeichą, kur dalyvaus netiesioginėse derybose su Izraelio delegacija, sakė anonimu pageidavęs likti pareigūnas, neturėjęs įgaliojimų kalbėti šiuo klausimu.
„Hamas“ labai nori pasiekti susitarimą, kad būtų užbaigtas karas ir nedelsiant pradėtas belaisvių mainų procesas pagal sąlygas vietoje“, – sakė jis.
„Okupacija neturi trukdyti įgyvendinti prezidento Trumpo planą. Jei okupantai turi nuoširdžių ketinimų pasiekti susitarimą, „Hamas“ tam pasirengusi“, – pridūrė pareigūnas.
Grupuotei „Hamas“ artimas palestinietis šaltinis naujienų agentūrai AFP pranešė, kad abi delegacijos bus tame pačiame pastate, bet vengs žiniasklaidos dėmesio.
„Derybų tikslas – aptarti grafiką, per kurį bus parengtos sąlygos Gazos Ruože laikomų įkaitų perkėlimui; tai bus įžanga į belaisvių mainų proceso pradžią“, – pridūrė jis.
„Bendraudama su tarpininkais, „Hamas“ atkakliai tvirtino, kad Izraelis privalo nutraukti karines operacijas visose Gazos Ruožo teritorijose, nutraukti visą oro, žvalgybos ir dronų veiklą bei pasitraukti iš Gazos miesto“, – sakė AFP šaltinis.
„Kartu su Izraelio karinės veiklos nutraukimu, „Hamas“ ir pasipriešinimo grupuotės taip pat nutrauks savo karines operacijas ir veiksmus“, – pridūrė jis.
Šaltinis teigė, kad derybose taip pat bus aptariami Izraelio pateikti žemėlapiai, kuriuose bus nurodyti pasitraukimo maršrutai ir terminai, kurie sutaps su belaisvių mainų procesu.
Jis teigė, kad „Hamas“ delegacija taip pat pateiks Izraeliui palestiniečių belaisvių sąrašus, kurie turi būti paleisti mainais už belaisvius iš Izraelio.
Pagal D. Trumpo planą Izraelis turėtų paleisti 250 palestiniečių belaisvių, nuteistų kalėti iki gyvos galvos, ir daugiau nei 1,7 tūkst. sulaikytųjų Gazos Ruože, kurie buvo suimti po 2023 m. spalio 7 d., kai „Hamas“ surengė išpuolį prieš Izraelį ir sukėlė iki šiol tebesitęsiantį karą.
„Hamas“Gazos RuožasPalestina
Rodyti daugiau žymių