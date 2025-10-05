Nepale liūtys ir nuošliaužos pražudė 41 žmogų

Nepalo policijos atstovas Binodas Ghimire naujienų agentūrai DPA pranešė, kad dauguma žuvusiųjų buvo iš rytinės Nepalo dalies Ilamo rajono, kur nuo šeštadienio nakties susidarė kelios nuošliaužos.
„Vien Ilamo rajone dėl nuošliaužų žuvo 37 žmonės, o likusieji žuvo nuo žaibo ir staigių potvynių kitose vietovėse“, – sakė jis, pridurdamas, kad visoje šalyje vis dar dingę be žinios mažiausiai šeši žmonės.
Policijos duomenimis, liūtys taip pat nuplovė arba smarkiai apgadino kelis kelius ir tiltus. Valdžios institucijos, reaguodamos į numanomą tolesnių nuošliaužų pavojų, paskelbė nedarbo dieną ir apribojo transporto judėjimą pagrindiniais greitkeliais.
Nuo penktadienio dideles Nepalo rytinės ir centrinės dalies teritorijas plauna smarkūs lietūs, dėl kurių padidėjo tolesnių nelaimių pavojus. Vėlyvas musoninis lietus Katmandu slėnyje, kur šeštadienį pakilęs upių lygis užtvindė tūkstančius namų, baigėsi.
Himalajų šalyje per lietaus sezoną nuošliaužos ir potvyniai yra įprastas reiškinys, kasmet nusinešantis šimtus gyvybių. Kaip veiksnius, padidinančius tokių nelaimių poveikį, ekspertai mini Nepalo trapią kalnų topografiją, silpnus nelaimių prognozavimo pajėgumus ir prastą reagavimą joms įvykus.