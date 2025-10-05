Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Nuošliauža Indijoje nusinešė mažiausiai 20 gyvybių

2025 m. spalio 5 d. 12:49
Dėl stiprių liūčių kilę potvyniai ir nuošliaužos nusinešė mažiausiai 20 žmonių gyvybes Dardžilinge, šiaurės Indijoje, sekmadienį pranešė šio regiono įstatymų leidėjas.
Šeštadienio naktį netoli kelio Mirikas–Sukiapokris susidarė didelė nuošliauža, kuri nušlavė namus ir paralyžiavo transporto eismą.
„Po vakar naktį Dardžilingo kalnuose siautusio stipraus ciklono žuvo daugiau nei 20 žmonių“, – sakė Indijos aukštesniųjų rūmų įstatymų leidėjas Harshas Vardhan Shringla.
„Kalnų vietovės yra atkirstos, keliai sunaikinti“, – pridūrė jis.
Gelbėjimo ir pagalbos operacijas vykdo vietos administracija, policija, nelaimių likvidavimo komandos ir savanoriai. Procesą lėtina didelis lietus ir slidus paviršius. Vyresnysis policijos pareigūnas paaiškino, kad dėl nuolatinio lietaus žemės kasimo mašinoms ir greitosios pagalbos transporto priemonėms buvo itin sunku pasiekti nelaimės vietas, praneša „The Times of India“.
Apie nelaimę pasisakė ir šalies premjeras Narendra Modi.
„Esu giliai sukrėstas žmonių gyvybių netekties dėl nelaimingo atsitikimo Dardžilinge. Reiškiame užuojautą tiems, kurie neteko savo artimųjų. Sužeistiesiems linkime greitai pasveikti. Po smarkių liūčių ir nuošliaužų atidžiai stebime padėtį Dardžilinge ir aplinkinėse vietovėse. Esame pasiryžę suteikti visą įmanomą pagalbą nukentėjusiems“, – sekmadienį platformoje „X“ rašė N. Modi.
Gorkalando teritorijos administracija paskelbė, kad iki tol, kol nebus pranešta kitaip, visos turistinės vietos bus uždarytos, siekiant užtikrinti lankytojų saugumą. Pareigūnai taip pat paragino gyventojus ir turistus likti namuose ir keliauti tik tada, kai tai būtina, rašo „The Times of India“.
 
