Po „sustabdyto perversmo“ Sakartvelo premjeras žada suimti opozicijos narius

Šeštadienio rinkimai buvo pirmasis pasitikrinimas prieš rinkėjus valdančiajai populistinei partijai „Sakartvelo svajonė“ po to, kai pernai ginčytini parlamento rinkimai įstūmė šalį į suirutę ir paskatino Briuselį faktiškai įšaldyti Kaukazo regiono šalies stojimo į Europos Sąjungos (ES) procesą.
Centrinė rinkimų komisija pranešė, kad „Sakartvelo svajonė“ užsitikrino savivaldybių tarybų daugumą visose savivaldybėse, o jos kandidatai pasiekė triuškinamas pergales visų miestų merų rinkimuose.
Paprastai ramiai praeinantys savivaldos rinkimai įgavo papildomą reikšmę dėl valdžios plataus masto represijų prieš nepriklausomą žiniasklaidą, opozicines partijas ir pilietinę visuomenę.
Šeštadienį dešimtys tūkstančių vyriausybės politikai prieštaraujančių protestuotojų užplūdo Tbilisio Laisvės aikštę po to, kai opozicija paragino surengti „paskutinės galimybės“ protestą rinkimų dieną demokratijai išsaugoti.
Vėliau grupė protestuotojų bandė patekti į prezidento rūmus, todėl riaušių policija panaudojo ašarines dujas ir vandens patrankas miniai išsklaidyti.
Vidaus reikalų ministerija šeštadienį pranešė pradėjusi tyrimą dėl „raginimų smurtu pakeisti Sakartvelo konstitucinę tvarką ar nuversti valstybės valdžią“ ir areštavo penkis protestų lyderius, kuriems gresia iki devynerių metų kalėjimo.
„Jau suimta keletas žmonių – visų pirma, bandymo nuversti valdžią organizatoriai“, – sakė jis žurnalistams.
„Niekas neliks nenubaustas... daugelis sulauks bausmių už smurtą prieš valstybę ir teisėsaugos pareigūnus“, – pridūrė jis.
Jo teigimu, valdžia „sustabdė užsienio žvalgybos tarnybų planuotą bandymą įvykdyti perversmą“, tačiau savo teiginio ministras primininkas nedetalizavo.
„Ši politinė jėga – užsienio agentų tinklas – bus visiškai neutralizuota ir jai nebebus leidžiama aktyviai dalyvauti Sakartvelo politikoje“, – sakė I. Kobakhidzė, turėdamas galvoje pagrindinę Sakartvelo opozicijos jėgą – įkalinto buvusio prezidento Michailo Saakašvilio Vieningąjį nacionalinį judėjimą.
M. Saakašvilis prieš rinkimus ragino savo rėmėjus surengti „paskutinės galimybės“ protestą rinkimų dieną „Sakartvelo demokratijai išgelbėti“.
„Sakartvelo svajonė“ prižadėjo visas pagrindines opozicines partijas nuo šiol uždrausti.
Nuo 2012 m. valdžioje esančią partiją jos kritikai kaltina dėl demokratijos nuosmukio, suartėjimo su Rusija ir konstitucijoje įtvirtinto šalies siekio tapti ES nare sužlugdymo.
Partija kaltinimus atmeta ir teigia keturių milijonų gyventojų šalyje sauganti „stabilumą“, taip pat aiškindama, esą Vakarų „slaptoji valdžia“ su opozicijos partijų pagalba siekia įtraukti Sakartvelą į karą Ukrainoje.