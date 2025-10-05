Popiežius Leonas XIV kviečia puoselėti solidarumą su migrantais

Sekmadienį Vatikano Šv. Petro aikštėje vykusioje kalboje pontifikas priminė apie kančias, kurias patiria daugybė žmonių, bėgantys nuo smurto savo šalyje ir rizikuojantys savo gyvybe keliaudami pavojingais keliais. Pasak popiežiaus, jų „skausmo ir nevilties šauksmas“ privalo nesusidurti su „šaltu abejingumu ar diskriminacijos stigma“.
Per renginį, skirtą Misionierių ir migrantų jubiliejui, Leonas XIV pažymėjo, kad svarbu priimti migrantus atviromis rankomis ir širdimis bei suteikti jiems paguodą ir viltį.
Jis sakė, kad žmonių poreikių ribos nebėra tik geografinės. Popiežius pažymėjo, kad skurdas, kančios ir vilties paieškos dabar atėjo pas mus, pridurdamas, kad tai liudija migrantų likimas.
Kritika JAV dėl elgesio su migrantais
Popiežius Leonas XIV nuo gegužės vadovauja 1,4 milijardo pasaulio katalikų, tapęs pirmuoju popiežiumi iš Jungtinių Amerikos Valstijų.
Nors kol kas nėra visiškai aišku, kokią politinę kryptį jis pasirinks Bažnyčiai, tačiau, kaip ir jo pirmtakas, balandį miręs Pranciškus, Leonas XIV yra giliai susirūpinęs imigrantų likimu.
Neseniai jis kritiškai įvertino JAV elgesį su migrantais. Popiežiui kėlė abejonių, ar toks elgesys atitinka Katalikų Bažnyčios poziciją dėl gyvybės saugojimo.
„Jei kas nors sako: „Aš esu prieš abortus, bet pritariu nežmoniškam elgesiui su imigrantais Jungtinėse Valstijose“, aš nežinau, ar tai yra gyvybės saugojimas“, – sakė pontifikas.
Baltieji rūmai popiežiaus kritiką iškart atmetė.