Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

D. Trumpas sako, kad po JAV smūgių netoli Venesuelos neliko laivų

2025 m. spalio 6 d. 09:56
Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad mirtini smūgiai į nedidelius laivus netoli Venesuelos pakrantės, kuriuos JAV pareigūnai kaltina narkotikų gabenimu, buvo tokie sėkmingi, jog toje Karibų jūros vietoje „nebeliko laivų“.
Daugiau nuotraukų (1)
„Mes stabdome narkotikus tokiu mastu, kokio dar niekas nėra matęs“, – jūreiviams didžiulėje Norfolko karinio jūrų laivyno bazėje Virdžinijoje sakė D. Trumpas.
„Mums taip gerai sekasi, kad nėra laivų. Iš tiesų, net ir žvejybinių laivų – niekas nebenori plaukti į jūrą. Apgailestauju jums tai sakydamas“, – kikendamas teigė D. Trumpas.
JAV pareigūnų duomenimis, per smūgius iki šiol žuvo mažiausiai 21 žmogus. Baltieji rūmai tvirtina, kad šie smūgiai, per kuriuos jau buvo susprogdinti bent keturi laivai, padeda stabdyti narkotikų patekimą į Jungtines Valstijas. Tačiau demokratai ir daugybė teisės ekspertų abejoja mirtinos jėgos naudojimo užsienio ar tarptautiniuose vandenyse prieš įtariamuosius, kurie nebuvo sulaikyti ar apklausti, teisėtumu.
D. Trumpas pasigyrė, kad jo politika veikia ir kad kariniai veiksmai gali būti išplėsti į sausumos kelius.
„Jie nebeplaukia jūra, todėl dabar turėsime pradėti domėtis sausuma, nes jie bus priversti vykti sausuma. Iš karto jums pasakysiu, kad jiems nesiseks ir ten“, – kalbėjo JAV vadovas.
D. Trumpas užsiminė apie dar vieną mirtiną smūgį, surengtą „praėjusią naktį“.
Tačiau paskutinis smūgis, apie kurį paskelbė Pentagonas, įvyko penktadienį – tada pareigūnai pranešė, kad nedideliame laive prie Venesuelos krantų nukovė keturis neidentifikuotus asmenis, kaltinamus esant „narkoteroristais“. Pentagono paskelbtame šio incidento vaizdo įraše matyti, kaip atvirą greitaeigį katerį staiga apima dūmai ir liepsnos.
 
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)Venesuela

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.