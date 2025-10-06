D. Trumpas sako, kad po JAV smūgių netoli Venesuelos neliko laivų

„Mes stabdome narkotikus tokiu mastu, kokio dar niekas nėra matęs“, – jūreiviams didžiulėje Norfolko karinio jūrų laivyno bazėje Virdžinijoje sakė D. Trumpas.
„Mums taip gerai sekasi, kad nėra laivų. Iš tiesų, net ir žvejybinių laivų – niekas nebenori plaukti į jūrą. Apgailestauju jums tai sakydamas“, – kikendamas teigė D. Trumpas.
JAV pareigūnų duomenimis, per smūgius iki šiol žuvo mažiausiai 21 žmogus. Baltieji rūmai tvirtina, kad šie smūgiai, per kuriuos jau buvo susprogdinti bent keturi laivai, padeda stabdyti narkotikų patekimą į Jungtines Valstijas. Tačiau demokratai ir daugybė teisės ekspertų abejoja mirtinos jėgos naudojimo užsienio ar tarptautiniuose vandenyse prieš įtariamuosius, kurie nebuvo sulaikyti ar apklausti, teisėtumu.
D. Trumpas pasigyrė, kad jo politika veikia ir kad kariniai veiksmai gali būti išplėsti į sausumos kelius.
„Jie nebeplaukia jūra, todėl dabar turėsime pradėti domėtis sausuma, nes jie bus priversti vykti sausuma. Iš karto jums pasakysiu, kad jiems nesiseks ir ten“, – kalbėjo JAV vadovas.
D. Trumpas užsiminė apie dar vieną mirtiną smūgį, surengtą „praėjusią naktį“.
Tačiau paskutinis smūgis, apie kurį paskelbė Pentagonas, įvyko penktadienį – tada pareigūnai pranešė, kad nedideliame laive prie Venesuelos krantų nukovė keturis neidentifikuotus asmenis, kaltinamus esant „narkoteroristais“. Pentagono paskelbtame šio incidento vaizdo įraše matyti, kaip atvirą greitaeigį katerį staiga apima dūmai ir liepsnos.