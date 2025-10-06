Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
E. Macronas pavedė atsistatydinusiam premjerui derėtis dėl išeities iš krizės

2025 m. spalio 6 d. 20:58
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pavedė atsistatydinusiam premjerui Sébastienui Lecornu iki trečiadienio vakaro derėtis su politinėmis jėgomis, kaip išeiti iš politinės krizės.
Prezidentas pavedė S. Lecornu, „atsistatydinusiam ministrui pirmininkui, kuris toliau eina laikinojo premjero pareigas, iki trečiadienio vakaro surengti paskutines derybas“, kad būtų galima užtikrinti šalies stabilumą, pranešė Eliziejaus rūmai.
„Prezidento prašymu sutikau surengti paskutines derybas su politinėmis jėgomis, siekdamas užtikrinti šalies stabilumą, – rašė S. Lecornu tinkle „X“. – Trečiadienio vakarą informuosiu šalies vadovą, ar tai įmanoma, ar ne, kad jis iš to galėtų padaryti visas reikalingas išvadas“.
Laikraštis „Le Figaro“ citavo prezidento aplinką, kad E. Macronas „prisiims atsakomybę“, jei žlugs paskutiniosios E. Lecornu derybos.
E. Macronas neseniai atmetė galimybę atsistatydinti, tačiau jis gali paleisti parlamentą ir paskelbti naujus rinkimus.
Naujasis Prancūzijos ministras pirmininkas pirmadienį atsistatydino po mažiau nei mėnesio darbo.
S. Lecornu atsistatydino praėjus vos 14 valandų po to, kai paskelbė savo naujosios vyriausybės sudėtį ir popiet turėjo surengti pirmąjį kabineto posėdį.
27 dienas trukusi premjero S. Lecornu kadencija buvo trumpiausia iš visų vyriausybės vadovų, kada nors dirbusių šiuolaikinėje Prancūzijoje.
