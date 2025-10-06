Gazos flotilės aktyvistai meta sunkius kaltinimus Izraeliui

Vyrai ir moterys pasakojo, kad kelias valandas buvo laikomi už nugaros surištomis rankomis, kartais – kepinant saulei, „Instagram“ transliuotoje spaudos konferencijoje kalbėjo teisininkė. Kai kurie jų buvo verčiami klūpėti, buvo įžeidinėjami ir žeminami. Moterys ypač dažnai buvo žeminamos žodžiais. Viena aktyvistė teigė, kad jai buvo spirta į galvą.
Izraelio užsienio reikalų ministerija atitinkamus kaltinimus pavadino „įžūliu melu“. Visos palestiniečius remiančių aktyvistų teisės buvo „visiškai užtikrintos“, pranešta Jeruzalėje.
Izraelio karinis laivynas penktadienį perėmė paskutinįjį iš 42 flotilės laivų. Buvo sulaikyta daugiau kaip 400 žmonių iš dešimčių šalių, įskaitant tokius žinomus asmenis, kaip švedų aktyvistė Greta Thunberg ir buvusi Barselonos merė Ada Colau.
Nuo penktadienio Izraelis daug aktyvistų deportavo. Tačiau apie 150 asmenų, anot duomenų, vis dar yra sulaikyti, 40 jų – paskelbė bado streiką, sakė L. Tuma. Kai kurie jų atsisako net vandens, protestuodami prieš tai, kad nesulaukia medicininės pagalbos.
„Daugelis jų iki šio momento vis dar negavo teisinės pagalbos“, – kalbėjo teisininkė ir „Adalah Legal Centre“ žmogaus teisių ekspertė.
Kai kurie iš 21 į Madridą atvykusių ispanų aktyvistų taip pat pasakojo apie kankinimą ir žeminimą nelaisvėje. Buvusi merė A. Colau teigė, kad ant jų buvo šaukiama, jie įžeidinėti, negavo nei geriamojo vandens, nei maisto. Naktimis esą tyčia buvo įjungiamas oro kondicionierius, siekiant trikdyti miegą.
Flotilės dalyviai teigė norėję pristatyti į Gazos Ruožą pagalbos prekių. Izraelis pasiūlė nugabenti pagalbą per uostus už Gazos Ruožo ribų ir tada iš čia nuvežti į palestiniečių teritoriją. Aktyvistai tai atmetė, motyvuodami, kad Izraelio vykdoma Gazos Ruožo blokada prieštarauja tarptautinei teisei.