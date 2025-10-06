Įlipus į lėktuvą – sukrečiantis vaizdas: įtrūkęs langas „suklijuotas“ lipnia juosta

39-metė Ana Savin rugpjūčio 28 d. skrido iš Jungtinės Karalystės Lutono oro uosto į Bacău oro uostą Rumunijoje. Įlipusi į lėktuvą, ji pastebėjo, kad eilėje už jos esantis langas yra stipriai įskilęs.
Ji pasidalino vaizdo įrašu, kuriame matyti, kaip langas buvo laikinai užklijuotas lipnia juosta.
Pasak A. Savin, kai kurie keleiviai panikavo, nes nerimavo, kad sudužęs langas gali paveikti jų saugumą skrydžio metu.
„Wizz Air“ skrydis buvo atidėtas beveik keturioms valandoms, nors neaišku, kiek šio vėlavimo priežastis buvo dėl kilusios problemos su langu.
„Įgula teigė, kad beveik keturių valandų vėlavimą sukėlė „techninė problema salone“, – sakė Londone gyvenanti A. Savin.
„Langas jau buvo įdaužtas, kai mes įlipome, todėl neaišku, kaip tai įvyko, ir nė vienas iš darbuotojų niekada nepateikė aiškaus paaiškinimo“, – kalbėjo ji.
„Wizz Air“ dar kartą patvirtina, kad keleivių, įgulos ir orlaivio saugumas yra pagrindinis bendrovės prioritetas“, – sakė aviakompanijos atstovas spaudai.
„Nors kai kuriems tai gali atrodyti nerimą keliantis dalykas, iš tiesų orlaivio langai saugumo sumetimais yra pagaminti iš kelių sluoksnių“, – teigė aviakompanijos atstovas.
„Vidinis sluoksnis atlieka tik dekoratyvinę funkciją, o išoriniai sluoksniai yra pagaminti iš specialios grūdintos medžiagos.
Taigi, vaizdo įraše matomas pažeistas langas jokiu būdu nepaveikė keleivių ar orlaivio saugumo skrydžio metu, – toliau aiškino „Wizz Air“ atstovas spaudai. – Atitinkamas langas buvo pakeistas tą pačią dieną“.
