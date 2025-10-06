Politinėje aklavietėje atsidūrusioje Prancūzijoje pristatyta nauja vyriausybė

Naująjį premjerą gali nuversti opozicija itin susiskaldžiusiame parlamente, nepaisant jo pastangų gauti partijų paramą.
Bruno Le Maire'as, nuo 2017 iki 2024 m. ėjęs ekonomikos ministro pareigas, paskirtas gynybos ministru.
Roland'ui Lescure'ui, perėmusiam ekonomikos ministro portfelį, teks sunki užduotis parengti biudžeto planą.
Daugelis kitų svarbių ministrų liko tie patys.
Užsienio reikalų ministras Jeanas Noelis Barrot išlaikė savo postą, pranešė prezidentūra. Vidaus reikalų ministras Bruno Retailleau, pažadėjęs sutriuškinti neteisėtą imigraciją, ir teisingumo ministras Gerald'as Darmaninas irgi liko eiti savo pareigas.
Pareigose liko ir skandalų apimta kultūros ministrė Rachida Dati, jai kitais metais gresia teismas dėl korupcijos.
Prancūzija atsidūrė politinėje aklavietėje, kai E. Macronas praėjusių metų viduryje žengė rizikingą žingsnį ir sušaukė pirmalaikius rinkimus, tikėdamasis sustiprinti savo autoritetą. Tačiau šis sprendimas nepasiteisino – rinkėjai išrinko parlamentą, susiskaldžiusį į tris konkuruojančius blokus.
Įstatymų leidėjai nuvertė du S. Lecornu pirmtakus Francois Bayrou ir Michelį Barnier daugiausia dėl Prancūzijos taupymo biudžeto. S. Lecornu antradienį parlamente turėtų pasakyti kalbą ir išdėstyti bendrą politiką. Kelios kairiosios partijos grasino pareikšti S. Lecornu nepasitikėjimą.