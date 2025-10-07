Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

Tarp D. Trumpo ir G. Thunberg įsiplieskė konfliktas: „Manau, kad ji turėtų kreiptis į medikus“

2025 m. spalio 7 d. 15:59
Švedijos aktyvistė Greta Thunberg vėl apsižodžiavo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu. Po to, kai D. Trumpas pareiškė, kad ji nesugeba kontroliuoti savo agresijos, 22-ejų mergina JAV prezidentui davė atsaką „Instagram“ tinkle.
Daugiau nuotraukų (3)
„Girdėjau, kad Donaldas Trumpas vėl labai maloniai atsiliepė apie mano charakterį. Labai vertinu jo susirūpinimą mano psichine sveikata“, – su jai būdinga ironija rašė G. Thunberg.
Kreipdamasi į D. Trumpą, ji tęsė: „Labai džiaugčiausi, gavusi Jūsų rekomendacijų, kaip įveikti šias vadinamas „agresijos valdymo problemas“, nes, sprendžiant iš jūsų įspūdingų laimėjimų, taip pat, regis, su jomis susiduriate“.
D. Trumpas prieš tai vėl paniekinamai atsiliepė apie G. Thunberg, kurią jau anksčiau kaltino nevaldant savo emocijų.
„Ji tiesiog ramybės drumstėja, – sakė prezidentas žurnalistams Baltuosiuose rūmuose. – Ji turi agresijos valdymo problemų. Manau, kad ji turėtų kreiptis į medikus“.
D. Trumpas pridūrė: „Ji tokia pikta, tokia beprotė“.
Šiais žodžiais D. Trumpas reagavo į klausimą apie dešimčių Gazos aktyvistų sulaikymą ir deportavimą. Pagalbą į Gazos Ruožą gabenusios flotilės laivus Izraelis perėmė, o aktyvistus sulaikė.
G. Thunberg ir kiti „Global Sumud Flotilla“ aktyvistai pirmadienį buvo išskraidinti į Graikiją. Švedė antradienį turėtų grįžti namo. Stokholmo centre vakare numatyta palestiniečius remianti demonstracija.
 
Donaldas Trumpas (Donald Trump)JAVGreta Thunberg

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.