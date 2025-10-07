Europos Parlamentas išsaugojo V. Orbano konkurentų ir parlamentarės iš Italijos neliečiamybę

Per antradienį Strasbūre vykusį balsavimą Vengrijos opozicijos lyderio Péterio Magyaro ir kitos opozicijos politikės Kláros Dobrev neliečiamybė buvo palikta galioti.
Be to, Italijos EP narė Ilaria Salis vos išsaugojo neliečiamybę: 306 EP nariai balsavo už jos išsaugojimą, 305 – prieš, o 17 susilaikė.
Vengrijos teisėsauga siekė panaikinti šių trijų asmenų neliečiamybę, kad galėtų pareikšti baudžiamuosius kaltinimus. P. Magyaras ir K. Dobrev Vengrijoje kaltinami vagyste ir šmeižtu, o kairiųjų pažiūrų aktyvistė I. Salis kaltinama išpuoliu prieš kraštutinių dešiniųjų ekstremistus. Prieš išrinkimą į EP I. Salis Budapešte buvo skirtas namų areštas.
P. Magyaras tapo rimtu iššūkiu Vengrijos dešiniajam populistui ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui – pirmą kartą po daugelio metų V. Orbanas gali susidurti su realiu varžovu.
Pernai birželį vykusiuose EP rinkimuose P. Magyaro liberalų-konservatorių partija „Tisza“ surinko 30 proc. balsų. Kiti Vengrijos parlamento rinkimai numatyti 2026 m. pavasarį, o „Tisza“ šiuo metu apklausose didele persvara pirmauja prieš V. Orbano partiją „Fidesz“.
V. Orbanas bando pašalinti savo politinį oponentą vykdydamas šmeižto kampaniją“, – sakė Vokietijos žaliųjų frakcijos EP narys Danielis Freundas.
Europos liaudies partijos (EPP) europarlamentaras Markusas Ferberis, Vokietijos Bavarijos konservatyvios Krikščionių socialinės sąjungos (CSU) partijos narys, bandė paraginti surengti pakartotinį balsavimą dėl I. Salis neliečiamybės dėl techninių problemų netrukus po gauto rezultato nedideliu skirtumu.
Tačiau Europos Parlamento pirmininkė Roberta Metsola prašymą atmetė. I. Salis balsavimą pavadino „demokratijos, teisinės valstybės ir antifašizmo pergale“, sakydama, kad tai įrodo, jog kova duoda rezultatų.
