Iš V. Orbano – atvira kritika V. Zelenskiui: kaltina moraliniu šantažu

„(V. Zelenskis) vėl naudoja savo įprastą moralinio šantažo taktiką, kad priverstų šalis remti jo pastangas kariauti“, – nurodė V. Orbanas.
„Vengrija neturi jokios moralinės pareigos palaikyti Ukrainos stojimą į ES“, – tvirtino jis.
„Jokia šalis nėra šantažu įstojusi į ES – to nebus ir šįkart. ES sutartis nepalieka vietos neaiškumams: dėl narystės vienbalsiai sprendžia šalys narės“, – dėstė Vengrijos premjeras.
V. Orbanas rėmėsi apklausa, rodančia, kad dauguma vengrų tariamai prieštarauja Ukrainos narystei ES. Ši apklausa susilaukė kritikos dėl jos patikimumo ir skaidrumo – pranešama, kad testavimas parodė, jog respondentai galėjo balsuoti kelis kartus, naudodamiesi skirtingais elektroninio pašto adresais.
Ukraina pateikė paraišką dėl narystės ES netrukus po to, kai Rusija 2022 m. vasarį pradėjo visapusišką invaziją. Po kelių mėnesių jai buvo suteiktas šalies kandidatės statusas. Vengrija, kaip ES narė, turi teisę vetuoti bet kokią būsimą pažangą Ukrainos stojimo procese.
Bene atviriausiai prorusiškas ES lyderis V. Orbanas palaiko glaudžius ryšius su Kremliumi, ne kartą blokavo ar atidėliojo karinę pagalbą Ukrainai ir atkartojo Kremliaus naratyvus.